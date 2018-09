Seconda lettera dell'ex nunzio Viganò contro il Papa

Postdata al 29 settembre la lettera allude a rivelazioni in base alle quali il Papa avrebbe coperto o bloccato indagini nei confronti di preti e prelati, fra cui padre Julio Grassi, don Mauro Inzoli e il cardinale Cormac Murphy O’Connor. Inoltre afferma che fu il cardinale canadese Marc Ouellet, prefetto della Congregazione per i Vescovi che gli disse delle sanzioni di Benedetto XVI contro McCarrick ed esorta il prelato canadese a far conoscere i documenti che avevano inchiodato McCarrick.

Intanto Papa Francesco ha ridotto allo stato laicale Fernando Karadima Farina, dell'arcidiocesi di Santiago del Cile. Karadima accusato di pedofilia aveva fatto esplodere il dossier pedofilia in Cile.

Il rinnovato atto di accusa di Viganò, che evoca anche la Cina sempre in relazione a McCarrick, è già stato già pubblicato nei giorni scorsi dal sito tradizionalista 'Lifesitenews' in inglese, in spagnolo da "InfoVaticana" e in italiano dal blog del vaticanista Aldo Maria Valli.