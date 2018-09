Il presidente turco Erdogan è arrivato a Berlino per una visita di stato molto delicata. Il leader turco cercherà di riallacciare i rapporti con la Germania e di riavvicinarsi all'Europa dopo che, in seguito al tentativo di colpo di stato del 2016, lo stesso Erdogan ha limitato le libertà democratiche nel suo paese.

Misure di sicurezza

Le tappe della sua visita sono state in gran parte tenute segrete per motivi di sicurezza. Si sa che Erdogan sabato si recherà a Colonia per inaugurare una moschea.

In ogni caso sono state annunciate numerose manifestazioni di protesta da parte di organizzazioni per la difesa dei diritti umani non solo a Berlino ma in tutta la Germania.