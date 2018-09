Argentina riceve 57 miliardi di dollari dallo FMI

Buenos Aires siede sull'orlo del vulcano. Ha un enorme deficit pubblico, un defiicito esterno, e una un debito di 250 miliardi di dollari verso l'estero per contratti stipulati quando il peso valeva molto di più. il protezionismo imposto per anni e le difficoltà di farre impresa in Argentina hanno fatto il resto. Chi viaggiasse a Buenos Aires si renderebbe conto che persino gli argentini preferiscono il dollaro al peso ad esempio per gli acquisti o per gli affitti. Valuta molto più stabile del biglietto argentino. I debiti argentini sono in dollari e in divise straniere per questo, con una valuta in caduta libera, molti esperti si dicono pessimisti circa questa nuova immissione, malgrado i roboanti annunci della Lagarde perché anche questo debito andrà pagato e l'economia argentina, in questo momento, non sembra in grado di poterlo fare.