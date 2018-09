Discoteca ultima frontiera: ballare sì, ma sott'acqua

Dei veri caschi da palombaro, per un'insolita immersione... musicale. A Montegrotto Terme, in provincia di Padova, si è ballato 5 metri sott'acqua. Capsule a tenuta stagna per DJ e pavidi che non hanno voluto bagnarsi, a prestarsi a questo insolito esperimento è stata lo scorso sabato la Y-40, piscina per immersioni che, con i suoi 42 metri di profondità, si definisce "la più profonda al mondo". Star della serata, a mixare "in apnea" e parlare di "brividi" e di "esperienza incredibile", è stata la pop-star della house berlinese Peggy Gou.