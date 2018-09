Omicidio Ian Kuciak, il Pe in Slovacchia. Individuato un testimone sul caso

Malta e Slovacchia sotto esame del Parlamento europeo. Gli eurodeputati della Commissione per le libertà civili del Pe, la Libe, sono lì in missione per verificare la situazione sullo stato di diritto, la corruzione e la sicurezza dei giornalisti e per incontrare alcuni familiari di Jan Kuciak e Daphne Caruana Galizia, morti ammazzati a distanza di pochi mesi l'una dall'altro.

L'unica novità, rispetto al marzo scorso, è quella appena emersa della presenza di un testimone degli omicidi del giornalista investigativo Jan Kuciak e della sua fidanzata Martina Kušnírová, avvenuti a Bratislava il 1 febbraio di quest'anno.

"Jan Kuciak - afferma Zuzana Wienk della ONG, "Fair Play Alliance", ha svolto indagini su casi davvero sensibili politicamente, arrivando in alto fino al primo ministro. Penso che si stia vivendo una vera e propria privazione della libertà in Slovacchia, quindi non sono molto fiduciosa sull'accertamento della verità".

Peter Bárdy, l'editore del sito d'inchiesta, "Aktuality.sk" in cui scriveva Kuciak, è molto critico in merito alla gestione delle indagini:

"Non sono soddisfatto per niente: perché la polizia non ha niente in mano o se hanno qualcosa non stanno dicendo nulla. Ancora aspettiamo di sapere quali sono le loro intenzioni su queste indagini."