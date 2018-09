Jet russo abbattuto, Mosca:"E' colpa di Israele"

La Russia accusa Israele di provocazione e minaccia rappresaglie dopo l'abbattimento di un aereo militare russo, in Siria, lungo la costa del Mediterraneo. L'aereo russo è caduto sotto il fuoco amico della contraerea siriana. Ma Mosca sostiene che siano stati gli F-16 israeliani a creare una situazione "pericolosa" , tale da provocare la reazione della contraerea di Damasco.

Il ministro della Difesa russo ha riferito di ritenere responsabile l'aviazione di Tel Aviv perchè al momento dell'incidente i suoi jet stavano lanciando un attacco contro obiettivi siriani avendo avvisato dell'azione Mosca solo un minuto prima, un tempo insufficiente perchè l'aereo abbattuto potesse mettersi al riparo.

Igor Konashenkov, portavoce del ministero della Difesa russo ha spiegato: "Consideriamo le azioni dell'esercito israeliano come atti di ostilità. il risultato delle azioni irresponsabili dell'esercito israeliano è che 15 militari russi sono morti. Questo non rientra nello spirito di collaborazione russo-israeliana. Ci riserviamo il diritto di rispondere in maniera appropriata".

Le forze armate israeliane hanno espresso tristezza oggi per la morte dei 15 membri dell’equipaggio, ma accusano dell’incidente il presidente siriano Bashar al Assad, alleato di Mosca, e l’Iran. Nel comunicato ufficiale in merito si legge, infatti, che Israele considera il regime di Assad, pienamente responsabile per l’incidente. E considera inoltre l’Iran e l’organizzazione terroristica Hezbollah responsabili.