Il nuovo libro di Michail Gorbaciov

Si intitola "Il mondo che sta cambiando" ed è stato presentato nei giorni scorsi dallo stesso 87enne ex presidente dell'Unione Sovietica.

Il suo interprete ufficiale Pavel Palazchenko ha spiegato che Gorbaciov desiderava da tempo scrivere un nuovo libro. Questa volta l'ex numero uno del Cremlino ha voluto parlare della politica estera durante la Perestroika per poi soffermarsi, in modo particolare, su come il mondo è cambiato dopo la Perestroika.

"Sono soddisfatto." ha detto Gorbaciov "Sono molto soddisfatto di questo lavoro. Anche se nel suo interno non c'è nulla di nuovo per me".

Gorbaciov, è stato il protagonista indiscusso della politica mondiale di fine secolo. Con le sue riforme contribuì allo scioglimento del sistema politico sovietico.

Per quanto riguarda la politica estera Gorbaciov sarà ricordato come uno dei protagonisti principali della fine della Guerra Fredda con gli storici accordi di Reykjavik firmati con il presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan nel 1986.