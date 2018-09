Putin alla super-parata militare: "La Russia Paese di pace"

"La Russia è un Paese di pace. Noi non abbiamo e non possiamo avere piani di aggressione". Così il presidente russo Vladimir Putin a margine delle esercitazioni militari 'Vostok 2018', in corso nella Russia orientale. Putin al centro d'addestramento di Tsugol, insieme al ministro della difesa e al capo di Stato maggiore assiste alle più importanti esercitazioni militari russe in 30 anni.

Il presidente ha specificato che l'esercito russo deve essere pronto a difendere la sovranità nazionale e, se necessario, sostenere gli alleati. Con l'occasione ha ringraziato i soldati cinesi e mongoli che si sono uniti alle esercitazioni: "Oggi Russia, Cina e Mongolia svolgono un compito comune importante - ha detto - insieme garantiscono la stabilità nello spazio eurasiatico".