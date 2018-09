Esclusivo: gli ungheresi approvano il voto del Parlamento europeo

Oltre la metà degli ungheresi approva la decisione del Parlamento europeo, che ha avviato una procedura contro il governo Orbán per violazione dello stato di diritto. Lo rivela un sondaggio esclusivo realizzato per Euronews da Pulzus, commissionato dopo l’approvazione da parte dei parlamentari del rapporto Sargentini.

Il voto del Parlamento europeo apre la strada a possibili sanzioni contro l'Ungheria.

Il sondaggio è stato realizzato su un campione di 800 persone in Ungheria, tra i 18 e i 49 anni, rappresentativo per genere, età, domicilio ed educazione.

Alla domanda: "Il Parlamento europeo ha votato per azionare l'articolo 7 contro l’Ungheria, Pensa che sia una giusta decisione?" il 56.4% ha risposto di sì, il 23,8 si è detto contrario e un 20 per cento non sa o non risponde.