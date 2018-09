Reportage infrastrutture: autostrade a pezzi in Ungheria

Un ponte disastroso, strade da rinnovare

BUDAPEST (UNGHERIA) - Il nostro reportage sulle infrastrutture in Europa ci porta sul ponte del fiume Berettyó, 220 km da Budapest, in Ungheria. Le condizioni del ponte sono disastrose.



La principale rete stradale ungherese, comprendente tre autostrade (M1, M3, M7), fu costruita negli anni '70 e '80. Ma le strade non sono state progettate per sostenere l'immensa crescita del traffico negli ultimi decenni e sono in pessime condizioni.

"Più della metà (52%) delle strade del paese deve essere completamente rinnovata e solo il 10-15% delle strade è in buone condizioni o accettabili", spiega Norbert Sandor Pécsi, portavoce di Hungarian Road Inc.

Da Budapest a Vienna

Sull'autostrada M1 circolano 80.000 auto, bus e camion ogni giorno e le condizioni di questa arteria che collega Budapest a Vienna sono davvero pericolose: buche, pezzi di asfalto rotto sulla strada, carreggiate sconnesse.

"Dovrebbero ridarci indietro il prezzo del casello a causa delle condizioni delle strade, che danneggiano la macchina, il motore, gli pneumatici, tutto", racconta un automobilista. "L'autostrada M1 è proprio in condizioni terribili".

Ristrutturazione? Non adesso

L'azienda statale che si occupa di strade cerca di rinnovare la parte peggiore dell'autostrada, ma la ristrutturazione completa dovrebbe iniziare solo nel 2020 o 2021 e fino ad allora sono previste solo piccole riparazioni.

"Le condizioni di alcuni pezzi delle autostrade ungheresi non mostrano alcun segno del fatto che lo stato abbia enormi entrate dal pagamento delle autostrade stesse da parte degli automobilisti e che l'UE abbia dato enormi quantità di denaro per migliorare le infrastrutture da quando L'Ungheria è entrata in Europa nel 2004", spiega Daniel Zach, giornalista esperto di traffico.

Un reportage europeo

La tragedia del ponte di Genova ha acceso i riflettori sulla infrastrutture stradali in tutta Europa. Dopo l'Ungheria, Euronews realizzerà una serie di reportage anche in altri paesi europei, Italia compresa, per verificare lo stato delle infrastrutture.

Basti pensare che, nella classifica dei paesi europei sullo stato di sicurezza di strade ed autostrade, l'Ungheria è all'undicesimo posto,l'Italia al 17esimo. 28esimo e ultimo posto per la Romania. Il primo posto è occupato dai Paesi Bassi.