ISS: "Nessun rischio pandemia in Italia"

Nessun rischio di pandemia in Italia dopo i 250 casi di polmonite segnalati in queste primi dieci giorni di settembre nella zona di Brescia. Prima di avere delle risposte certe e capire anche se l’epidemia sia partita dal batterio della legionella nella rete idrica si dovrà attendere ancora qualche giorno.

Una cosa è confermata: la legionella non si trasmette da persona a persona come ci conferma anche il Professore Giovanni Rezza dell’Istituto Superiore di Sanità. “E' chiaro che la legionella si possa trovare nell'acqua. Poi in quali tipi di acqua è tutto ancora da capire e da accertare. Quello che è chiaro è che non ci si infetta bevendo l'acqua ma ci si infetta solo se l'acqua viene nebulizzata, quindi forma degli aerosol che vengono poi inalati.”

Tra paure e allarmismi, giustificati e non, quanto sta accandendo è un evento piuttosto raro dovuto forse anche ad eventi esterni. “Sembra esere stato un evento unico e davvero anomalo. Il fatto che la maggior parte dei casi si sia verificato in pochissimo tempo fa pensare a una esposizione a una sorgente ambientale contaminata e non a un contagio da persona a persona.”