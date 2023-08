Londra: Sotheby's, in mostra 1.400 oggetti personali di Freddie Mercury

Più di 1.400 oggetti personali di Freddie Mercury, inclusi i suoi sgargianti costumi di scena, le bozze scritte a mano di "Bohemian Rhapsody" e il pianoforte a mezza coda che ha usato per comporre i più grandi successi dei Queen, saranno esposti in una mostra gratuita da Sotheby's a Londra, prima della loro vendita.

La vasta collezione di effetti personali del cantante era stata lasciata alla cara amica di Mercury, Mary Austin, che ha poi deciso di vendere quasi tutti gli articoli per "mettere ordine nei miei affari".

Tra le centinaia di tesori personali, c'erano bozze inedite dei successi "Don't Stop Me Now", "We Are the Champions" e "Somebody to Love".

La bozza scritta a mano di "Bohemian Rhapsody" - che mostra che Mercury ha provato a nominare la canzone "Mongolian Rhapsody" - dovrebbe fruttare da 800.000 a 1,2 milioni di sterline.

La mostra, che è visitabile gratuitamente, durerà sino al 5 settembre.