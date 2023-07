Gli iracheni celebrano l'Ashura

Centinaia di musulmani sciiti iracheni nella città Sadr di Baghdad hanno partecipato venerdì ai rituali dell'Ashura, compreso il taglio della testa con le spade e l'autoflagellazione in uno spettacolo di dolore per celebrare la morte del figlio del profeta Maometto nella battaglia di Karbala.

La commemorazione musulmana sciita segna la morte di Hussein, nipote del profeta Maometto, nella battaglia di Karbala nell'attuale Iraq nel VII secolo.

Ashura cade il decimo giorno di Muharram nel calendario islamico ed è la festa più sacra per gli sciiti in Iraq e in tutto il mondo. L'imam Hussein fu ucciso nel 680 d.C. durante una battaglia a Karbala per la leadership della fede.

La morte di Hussein ha causato la scissione nell'Islam tra sciiti e musulmani sunniti.