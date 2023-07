"Drive Throw": in Libano la nuova frontiera della raccolta differenziata

Questa non è la tradizionale raccolta differenziata che siamo abituati a fare. A Beirut i residenti saltano in auto e si dirigono a uno speciale banco di un drive-through per scambiare bottiglie vuote e cartoni con denaro contante.

Circa un anno fa un imprenditore libanese ha avviato la prima stazione di riciclaggio "Drive Throw" e a febbraio ne ha aperta una seconda.

Le persone si recano alla stazione di servizio con le loro auto, registrano i loro dati e mettono sul bancone sacchetti e scatole di rifiuti riciclabili suddivisi in modo casuale. Gli addetti accettano di tutto, dal cartone alla plastica, al vetro, al metallo, ai rifiuti elettronici, alle batterie e persino all'olio da cucina usato.

Un cartello elenca i prezzi: un chilogrammo di cartone vale 2.000 lire libanesi (circa 0.12 centesimi), mentre le lattine di alluminio valgono 50.000 lire al chilogrammo.

Il riciclaggio in Libano è gestito dallo Stato ed è in gran parte caduto nel dimenticatoio. Le discariche sono spesso stracolme e i rifiuti vengono bruciati illegalmente in impianti non conformi e la spazzatura spesso galleggia al largo della costa nel Mar Mediterraneo.