Un tempo relegate a cucinare o a fare le pulizie in ostelli e attività turistiche, le donne delle comunità costiere caraibiche del Venezuela si sono imposte come figure fondamentali tra i gruppi di pescatori del paese.

Nelle comunità Choroni e Chuao ogni giorno decine di donne si imbarcano per il rituale della pesca. Spesso si sono unite per partecipare alla tradizione lavorativa familiare, in altri casi hanno iniziato questa attività dopo aver perso il precedente lavoro. I pescatori e le pescatrici lavorano in squadre di quattro o cinque barche.

Ma vivere di sola pesca è quasi impossibile visto che il lavoro, fisicamente molto impegnativo, paga circa 8 dollari per un turno di 12 ore. Quindi alcune pescatrici si occupano anche della pulizia e della lavorazione del pesce, o trovano altri lavori per un guadagno extra.