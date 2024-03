Video. Ucraina, manifestazione a Kiev per la liberazione dei prigionieri

Centinaia di persone hanno manifestato a Kiev per sensibilizzare l'opinione pubblica sul destino dei prigionieri di guerra ucraini.

I manifestanti, organizzata dal gruppo "Famiglie Azovstal", hanno chiesto nuovi sforzi per portare a casa i prigionieri di guerra.

Più di 2.500 soldati sono stati catturati quando la massiccia acciaieria Azovstal a Mariupol finalmente cadde nel maggio 2022, e centinaia sono ancora nelle mani dei russi.

Le famiglie dei prigionieri accusano la Russia di non aver mantenuto le promesse e di non trattare i prigionieri di guerra secondo le regole della Convenzione di Ginevra.

Esortano il governo ucraino a intensificare gli sforzi per ottenere il loro rilascio.