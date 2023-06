Hajj: la scalata dei pellegrini sul Monte Arafat

Centinaia di migliaia di pellegrini musulmani hanno affollato il Monte Arafat, in Arabia Saudita, questo martedì, al culmine di un pellegrinaggio potenzialmente da record. Al sorgere dell'alba, gruppi di fedeli hanno recitato versetti del Corano sull'altura rocciosa, dove si ritiene che il Profeta Maometto abbia tenuto il suo ultimo sermone.

Il rituale è il momento culminante dell'hajj, il pellegrinaggio annuale del mondo musulmano, uno dei cinque pilastri dell'Islam, che secondo i funzionari potrebbe essere il più grande mai registrato, dopo tre anni di restrizioni del Covid.

Più di 2,5 milioni di pellegrini erano attesi per l'hajj, nonostante il caldo torrido. Le temperature hanno raggiunto i 46 gradi Celsius, mentre i fedeli in abito da cerimonia, protetti da ombrelli, si recavano dalla Mecca a Mina, dove dormivano in una gigantesca tendopoli prima dei riti sul Monte Arafat.