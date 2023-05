Militanti antimonarchici arrestati

Dalla mattina sono scesi in piazza membri del gruppo antimonarchico britannico Republic: diverse persone sono state arrestate, tra cui il leader Graham Smith. In manette anche alcuni esponenti del gruppo ambientalista Just Stop Oil. Scotland Yard aveva parlato per oggi di "bassa tolleranza" nei confronti delle proteste.

