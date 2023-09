Di Euronews

Sia che siate alla ricerca di trekking adrenalinici o di una camminata tranquilla con una vista mozzafiato, la nostra selezione delle cinque migliori escursioni dell'Azerbaigian vi spingerà a fare le valigie

L'Azerbaigian ospita alcuni dei sentieri escursionistici più spettacolari del mondo, che si snodano tra paesaggi selvaggi, cime frastagliate e villaggi remoti. Anche se ci sono percorsi adatti a tutti i livelli di abilità, non significa che siano una passeggiata.

PUBBLICITÀ

Gli escursionisti sono ricompensati con monumenti in cima alle montagne, scogliere colorate e borghi da favola da esplorare. Se siete pronti per un'avventura, ecco cinque delle migliori escursioni dell'Azerbaigian e i consigli della guida locale Tural Mehbaliyev di Outdoor Caucasus sulle cose da tenere a mente per ogni percorso.

Da Galakhudat a Khinalig, uno dei villaggi più alti dell'Azerbaigian

Distanza/durata: 8 km/3 ore

Dirigetevi verso le ammalianti montagne del Caucaso per un'escursione attraverso uno scenario maestoso fino a uno dei villaggi alla maggiore altitudine del Paese. Il percorso inizia a Galakhudat e segue un sentiero segnalato di 8 km. L'intero trekking dura circa 3 ore ed è accessibile a tutti i livelli di abilità.

Il villaggio di Khinalig Azerbaijan Tourism

Si inizia a salire dal villaggio di Galakhadut con il Bazarduzu, la vetta più alta dell'Azerbaigian, che incombe sopra di noi. La parte principale del percorso si svolge su una strada ampia e pianeggiante, con vista sulle pallide scogliere di Gizilgaya e sulla rigogliosa valle di Gudyalchay.

La destinazione è Khinalig, conosciuto anche come Khinalug o Xinalug, un gruppo di case sparpagliate lungo uno sperone roccioso la cui popolazione fa risalire le proprie origini al profeta Noè. È uno dei più antichi luoghi abitati ininterrottamente nella regione del Caucaso e gli abitanti hanno conservato la loro lingua e la cultura nel corso dei secoli.

Passeggiate per il centro, che Mehbaliyev descrive come un "museo vivente di architettura antica", dove troverete abitanti del villaggio che praticano l'artigianato tradizionale: sono noti soprattutto per tessitura, ceramica e produzione di tappeti.

Qui troverete una piccola casa da tè che serve il chai in un samovar tradizionale e pensioni che offrono vitto e alloggio.

Dal villaggio di Sim alla cascata per una foresta da favola

Distanza/durata: 6,5 km/3 ore

Questo percorso di 3 ore inizia nel villaggio di Sim, situato nel cuore delle montagne di Talish. La vita del villaggio ruota attorno all'apicoltura, alla coltivazione di ortaggi e all'allevamento di bestiame.

La cascata Sim Azerbaijan Tourism

Sim sembra un insediamento uscito dall'immaginazione di Tolkien, con alberi millenari e rocce muschiose incastonate tra le case. Nei pressi del villaggio c'è un campeggio, ma si può trovare alloggio anche tra gli abitanti del posto.

Da qui si segue un percorso circolare di 6,5 km attraverso il Parco nazionale di Hirkan. Si attraversano frutteti di mandarini e si intravede il Mar Caspio. L'escursione termina alla cascata Sim, perfetta per un tuffo rinfrescante dopo l'umidità subtropicale della foresta.

PUBBLICITÀ

Sentiero da Chiragli a Javadkhan

Distanza/durata: 13,9 km/5,5 ore

Questo sentiero inizia nel villaggio di Chiragli, sulle rive del fiume Ganjachay, all'ombra del monte Goshgar. Si cammina per la maggior parte del percorso lungo una strada sterrata e sentieri di montagna.

L'intero percorso è segnalato e i sentieri sono ben visibili ovunque M.GASIMOV

Ci sono pochi alberi o vegetazione, quindi si può godere di un'ampia vista sullo spettacolare Monte Kapaz, sul Monte Goshgar e sulla catena montuosa del Murov, con cime rocciose che svettano tutt'intorno. Come per tutti i percorsi, Mehbaliyev ricorda agli escursionisti di rimanere sui sentieri segnalati per evitare di perdersi e prevenire danni all'ambiente.

In cima al picco Javadkhan si trova il monumento a Javad Khan, l'ultimo khan del khanato di Ganja, che regnò tra il 1786 e il 1804. Ci sono sorgenti d'acqua nel villaggio di Chiragli e lungo il percorso verso la destinazione, ma non ci sono negozi, quindi è necessario portare con sé le proprie provviste.

PUBBLICITÀ

Tra maggio e ottobre nella zona potrebbero accamparsi dei pastori, quindi gli escursionisti dovrebbero fare attenzione ai cani. "Ricordate sempre che sono addestrati per difendere l'accampamento e le pecore", dice Mehbaliyev. Tuttavia, se vi siete persi o avete problemi, i pastori possono aiutarvi.

Da Laza a Kuzun per valli verdeggianti e cascate

Distanza/durata: 6,5 km/2,5 ore

Questo sentiero collega due antichi insediamenti nella regione di Gusar. Inizia nella città di Laza, dove si trovano numerose pensioni di vecchia data, ristoranti, caffè e un negozio di alimentari.

Durante le passeggiate nella valle del fiume Gusarchay è possibile ammirare scogliere scoscese, cascate, foreste e montagne innevate Giuseppe D'Antonio

Il percorso segue un passo di montagna, rigoglioso nei mesi estivi e innevato in inverno. Se state pensando di affrontare questo percorso nei mesi più freddi, Mehbaliyev consiglia di controllare le previsioni del tempo, perché le condizioni possono cambiare rapidamente in montagna.

Durante il percorso, si gode di una vista mozzafiato sulle cascate gemelle che si gettano nella gola di Gusarchay. L'escursione prevede due salite. In cima alla prima si può ammirare il panorama della verdeggiante valle del Gusarchay sullo sfondo delle alte vette del Monte Gizilgaya e del Monte Shahdag.

PUBBLICITÀ

Il chilometro successivo scende a valle prima di risalire per la seconda salita. Un'ultima breve discesa attraverso la fitta foresta conduce al villaggio di Kuzun, con le sue case colorate abitate dal popolo Lezgin.

La spettacolari montagne Candy Cane

Viaggiando verso ovest lungo l'autostrada Guba-Baku in direzione del villaggio di montagna di Altiaghaj, si attraversa una valle di una bellezza surreale. Su entrambi i lati ci sono colline ondulate con strisce e vortici psichedelici color rosso, rosa, arancione e gesso.

Le montagne Candy Cane Azerbaijan Tourism

Lo scrittore di viaggi britannico Mark Elliott, autore di guide best-seller sull'Azerbaigian, ha soprannominato la zona Candy Cane Mountains - le montagne di bastoncini di zucchero - e il nome è rimasto impresso.

Si pensa che i colori appariscenti siano dovuti a strati di composti di ferro nella roccia che, attraverso l'erosione graduale, sono stati esposti. Osservando attentamente il terreno mentre si cammina si possono scorgere piccoli resti fossilizzati di un'antica belemnite simile a un calamaro.

Ci sono diversi piccoli sentieri che si snodano tra le montagne. Se siete escursionisti esperti e disponete di un sistema di mappatura gps, potete scegliere di esplorarli da soli. Mehbaliyev consiglia di camminare fino al monte Beybayim o al monte Beshbarmag.

"Le montagne principali sono abbastanza vicine all'autostrada - dice Mehbaliyev - il che offre anche l'opportunità di parcheggiare l'auto nelle vicinanze e di fare un'escursione con facilità". Altrimenti, è meglio fare un tour o un'escursione organizzata con una compagnia locale, molte delle quali si trovano nella vicina Baku.