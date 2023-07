Un sondaggio condotto su oltre 12.000 espatriati rivela quali sono i posti migliori in cui vivere in Europa, se si cerca un buon equilibrio tra lavoro e vita privata. Vince nettamente la Spagna, bene anche il Portogallo. Da evitare Malta, Turchia e, soprattutto, Norvegia. Ma pure l'Italia...

State pensando di trasferirvi in un altro Paese europeo, ma non siete sicuri di quale sia la scelta migliore per voi?

Questo sondaggio potrebbe aiutarvi.

Con il lavoro a distanza sempre più diffuso e decine di Paesi che hanno lanciato visti mirati per i "nomadi digitali", trasferirsi all'estero non è mai stato così facile.

Ma è importante scegliere un Paese che offra il meglio per la vostra carriera e si adatti al vostro stile di vita.

Ogni anno, InterNations - una comunità globale di persone che vivono e lavorano all'estero - conduce il sondaggio "Expat Insider".

Con un quesito ad oltre 12.000 espatriati, l'organizzazione ha stilato una classifica di 53 Paesi in tutto il mondo.

Ecco quali sono i migliori (e i peggiori) Paesi europei per gli espatri in questo momento, secondo i risultati del sondaggio.

Quali sono i migliori Paesi europei in cui vivere in questo momento?

L'indagine ha chiesto agli espatriati di valutare la facilità di stabilirsi, di lavorare all'estero e di svolgere attività ricreative nel Paese in cui vivono.

La classifica comprende anche un indice "Expat Essentials", che prende in considerazione i servizi digitali, la burocrazia, gli alloggi e la lingua.

Quest'anno, due Paesi europei sono entrati nella top ten.

Gli espatriati spagnoli si sentono felici e a casa

La Spagna è stata votata come il miglior Paese in Europa, e il secondo al mondo (dopo il Messico: che sorpresa!), per gli espatriati nel 2023.

Dal primo sondaggio InterNations del 2014, la Spagna si è sempre classificata tra i primi 10 per qualità della vita.

La Spagna è sempre stato tra i migliori al mondo per le sue possibilità di cultura e divertimento e quest'anno ha conquistato il primo posto (tra I Paesi europei).

La maggioranza degli espatriati (88%) dichiara di essere soddisfatta della cultura e della vita notturna in Spagna, rispetto al 68% a livello globale.

Inoltre, più di nove su dieci apprezzano le opportunità di praticare sport e attività associative e ricreative.

Il clima e le condizioni meteorologiche della Spagna sono al terzo posto a livello globale, il che rende più facile per gli espatriati uscire di casa e praticare attività sportive.

La Spagna non si comporta altrettanto bene quando si tratta degli spagnoli che hanno lasciato la madrepatria per andare altrove.

Meno della metà degli espatriati spagnoli intervistati ha dichiarato che il trasferimento ha migliorato le proprie prospettive di carriera e il 36% non è soddisfatto del mercato del lavoro locale.

Tuttavia, quasi tre quarti degli espatriati che vivono in Spagna si sono dichiarati soddisfatti dell'equilibrio tra lavoro e vita privata.

Dopo Messico (prima) e Spagna (seconda), gli altri posti - alcuni piuttosto discutibili - nella top ten sono occupati nell'ordine da: Panama, Malesia, Taiwan, Thailandia, Costa Rica, Filippine e Bahrain.

Il Portogallo offre agli espatriati un'eccellente qualità di vita, ma scarse opportunità di lavoro

Il Portogallo si piazza al 10° posto: oltre alla Spagna, è l'unico altro Paese europeo incluso nella top ten per il 2023.

La facilità di inserimento è uno dei punti di forza degli espatriati in Portogallo. Più di tre quarti di loro si sentono a casa e oltre l'80% si sente il benvenuto.

La maggioranza degli intervistati riferisce, inoltre, che la popolazione è generalmente amichevole nei confronti dei residenti stranieri.

Per quanto riguarda la qualità della vita, il Portogallo si colloca al 7° posto a livello mondiale. Tra i vantaggi ci sono il clima, il tempo (nel senso che scorre meno freneticamente che altrove) e la qualità dell'aria.

Il Portogallo va molto peggio per quanto riguarda la burocrazia, che oltre la metà degli espatriati trova difficile da gestire.

Uno su quattro si dichiara insoddisfatto della disponibilità dei servizi pubblici online, rispetto al 21% a livello globale.

Il Portogallo ha ottenuto i risultati peggiori nella sottocategoria delle "prospettive di carriera", dove si è classificato 49° su 53.

Gli espatriati lo votano al 45° posto per le opportunità di carriera locali e più di uno su tre è insoddisfatto del mercato del lavoro.

Tuttavia, mentre il Portogallo si posiziona male per quanto riguarda l'equità della retribuzione sul lavoro (42° posto), il 78% degli espatriati concorda sul fatto che il reddito familiare è sufficiente (o più che sufficiente) per condurre una vita confortevole.

Gli espatriati hanno problemi con la qualità della vita a Malta

Passando alla classifica degli ultimi 10 posti, Malta si colloca al 46° posto su 53.

Uno dei problemi principali per gli espatriati è la qualità della vita: il 32% non è soddisfatto delle opportunità di praticare sport, rispetto al 10% a livello globale.

Oltre il 60% ha espresso giudizi negativi per le infrastrutture stradali maltesi, contro il 13% a livello mondiale.

Un altro aspetto negativo è rappresentato dall'ambiente e dal clima di Malta. Il Paese è, in questo caso inspiegabilmente, al penultimo posto sia per l'ambiente naturale che per quello urbano.

Una cartolina da Malta. Calin Stan

I risultati dell'indice sul lavoro all'estero non sono molto migliori: il 24% non si sente pagato in modo equo per il proprio lavoro e il 17% non vede un obiettivo di miglioramento nel proprio lavoro.

D'altra parte, più della metà degli espatriati di Malta si sente soddisfatta della propria situazione finanziaria, al pari della media globale.

Malta ottiene risultati leggermente migliori per quanto riguarda l'insediamento, dove si colloca al 26° posto nel mondo.

Quasi la metà degli espatriati trova facile stringere amicizie locali, più della media mondiale, e il 64% si sente "come a casa".

Italia solo al 47° posto

Piazzamento molto deludente anche per l'Italia, che si piazza al 47° posto, dietro Malta e - peggio - dietro Nazioni che sembrano veramente distanti anni luce dal nostro Paese, uno dei più sviluppati economicamente.

Eppure, secondo la classifica di InterNations, l'Italia è decisamente dietro - ad esempio - ad Estonia, Cipro, Ungheria, Polonia, India, Hong Kong e molti altri.

"Working life is a nightmare for Expats in Italy", titola il report che riguarda il nostro Paese.

E i criteri sono in gran parte negativi, in base ai giudizi degli stranieri che vivono e lavorano in Italia e che hanno partecipato a questo sondaggio.

Brilliamo praticamente solo per le possibilità di divertimento e turismo (17° posto nel mondo), mentre tutti gli altri indicatori sono negativi, in particolare, sugli stipendi e sulle opportunità di carriera, l'Italia occupa il 52° posto, su 53 Paesi...

Gli espatriati turchi si lamentano dei lunghi orari di lavoro e della scarsa soddisfazione sul lavoro

La Turchia si colloca al 51° posto nella classifica generale e all'ultimo posto a livello mondiale per quanto riguarda l'indice del lavoro all'estero.

Poco meno di un terzo degli espatriati è insoddisfatto del proprio orario di lavoro, circa il doppio della media mondiale. Gli espatriati non si sentono molto meglio per quanto riguarda la sicurezza del lavoro o le opportunità di carriera personale.

La Turchia si colloca tra gli ultimi 10 posti nell'indice dei servizi essenziali per gli espatriati, con il 16% che valuta negativamente i servizi online e il 15% che ha difficoltà a ottenere l'accesso a Internet ad alta velocità a casa.

In termini di qualità della vita, la Turchia si colloca al penultimo posto, in particolare per quanto riguarda la sicurezza.

Meno della metà degli espatriati è soddisfatta della propria situazione finanziaria, rispetto al 58% a livello globale, e il 44% è soddisfatto del costo generale della vita.

La Turchia ottiene i migliori risultati nell'indice di facilità di insediamento, con il 45% che trova facile fare amicizia con i locali, un po' più della media globale.

Nel complesso, tuttavia, il 60% degli espatriati è soddisfatto della propria vita in Turchia, rispetto al 72% a livello globale.

La Norvegia è poco accogliente e costosa per gli espatriati

La Norvegia è stata votata come il peggior Paese in Europa per gli espatriati e si colloca al 52° posto in classifica generale.

Peggio della Norvegia, solo il Kuwait, 53°.

Più di tre espatriati su cinque valutano negativamente il costo della vita norvegese, rispetto al 35% a livello globale. Il 37% afferma che il proprio reddito familiare disponibile non è sufficiente per condurre una vita confortevole a Oslo e dintorni.

La Norvegia non ottiene buoni risultati nemmeno nell'indice di facilità di insediamento e quasi un terzo degli espatriati descrive la popolazione locale come "poco amichevole" nei confronti dei residenti stranieri, rispetto al 18% a livello globale.

Gli espatriati hanno anche difficoltà a stringere amicizie locali e sono insoddisfatti della loro vita sociale. In generale, il 37% non si sente a casa in Norvegia, contro il 20% a livello globale.

La Norvegia si classifica male anche nell'indice di qualità della vita, e questo è uno dei dati più sorprendenti. Ciò è dovuto principalmente al fatto che gli espatriati non sono soddisfatti dell'accessibilità dei trasporti pubblici e delle opportunità di viaggio.

Il Paese nordico è anche all'ultimo posto a livello mondiale per la varietà culinaria e le opzioni di ristorazione. Del resto, la cucina norvegese non è esattamente la migliore al mondo...

In compenso, gli espatriati in Norvegia apprezzano la stabilità politica, l'alta qualità dell'aria e l'ambiente naturale. Ma forse non è il posto migliore per noi...