Il nomade digitale che vive negli Airbnb da quattro anni

Se volete sapere cos'è un nomade digitale pochi possono spiegarvelo meglio di Orlando Osorio. Venezuelano, 33 anni, Orlando lavora per aziende tecnologiche della Silicon Valley e attualmente vive a Città del Messico. Si descrive come una persona senza fissa dimora, vive in Airbnb in tutto il mondo, e gli appartamenti hanno la doppia funzione di casa e ufficio.

Uno stile di vita adatto a tutti? Uno studio condotto da tre università americane ha rivelato che vivere all'estero migliora la "chiarezza del concetto di sé". Questo significa che quando cambiamo il nostro luogo di residenza, abbiamo una migliore comprensione di ciò che vogliamo, dei nostri valori e delle nostre convinzioni. A Orlando sta succedendo? Siamo riusciti a rintracciarlo e a chiederglielo. È stata una conversazione piacevolmente filosofica.

Ciao Orlando, grazie per aver accettato di parlare con noi. Ci dica, cos'è che la spinge a viaggiare così tanto? Ci hanno insegnato che la cosa migliore da fare è gettare l'ancora e rimanere in un posto per molto tempo. Fare questo è buono, dicono. Porta stabilità e sicurezza. È essenziale avere un terreno forte e solido, dicono. Francamente, c'è molta verità in questo. Traslocare può essere sconvolgente, rende difficile stabilire routine e sviluppare legami profondi con amici e vicini, cosa che è stata particolarmente difficile per me. Ma, allo stesso tempo, viaggiare è un ottimo modo per mettere tutto in prospettiva. Nel mio caso, ha cambiato la mia mentalità. Ho imparato che la motivazione, la forza di volontà e la disciplina sono fondamentalmente legate al nostro ambiente fisico e personale. Questo significa che per creare cambiamenti positivi in noi stessi, a volte basta semplicemente spostarsi da un posto all'altro, smettere di interagire con alcune persone e iniziare a interagire con altre.

Viaggiare e vivere in altri luoghi ha significato molte cose per me. Interagire con altre persone e studiare i loro modi di vivere, passare più tempo da solo, avere giorni buoni che mi fanno sentire bene con me stesso, e giorni terribili che mi fanno apprezzare il valore delle cose che ho lasciato. Sono diventato un oggetto di studio per me stesso. Avere nuove esperienze ha reso i miei dibattiti interiori molto più interessanti.

Ma se ci sono così tanti benefici, perché pensi che più persone non stiano migrando per diventare nomadi digitali? Penso che le persone amino andare in vacanza, ma non considerano mai veramente di prendersi una lunga pausa dalla loro routine. Diciamo, per esempio, trasferirsi per qualche mese in una città mentre si lavora. Le persone si bloccano facilmente quando iniziano a pensare a questo. Alcuni pensano che sia troppo costoso. Non lo è. Ad altri piace immaginare problemi che non esistono.

Ma in realtà ciò che trattiene maggiormente le persone a casa, secondo la mia esperienza, è l'attaccamento alle cose. Ma quando si va via solo per tre o sei mesi, non c'è bisogno di risolvere tutti i piccoli dettagli.

Come ha influito la pandemia sugli spostamenti dei nomadi digitali? La pandemia ha portato con sé molte tragedie, ma ha anche dimostrato che il lavoro a distanza funziona. Tuttavia penso che pochissime persone abbiano colto questa opportunità per trasferirsi in un posto nuovo. Il virus ha contribuito ad abbattere una volta per tutte le barriere culturali e tecnologiche che impedivano il telelavoro in passato, permettendo ad alcune persone di lavorare da qualsiasi luogo. Ora molte persone possono pianificare le loro giornate in modo che la loro vita professionale e personale possano coesistere pacificamente. La definizione di posto di lavoro è cambiata, e il telelavoro ha contribuito a questo. Quindi ecco la mia sfida: mettete via temporaneamente le cose che avete, fate un viaggio, trovate un nuovo posto dove vivere, e ditemi come vi ha cambiato.

Che consiglio daresti a qualcuno che sta esitando a diventare un nomade digitale? Ricorda che intraprendere un viaggio di sei mesi o meno significa solo mettere via la tua roba (temporaneamente), lasciare il tuo appartamento (temporaneamente) e semplicemente andare in un posto dove vuoi fare un'esperienza. Ho scoperto che è importante capire che un'avventura come questa non è per sempre. Il viaggio è temporaneo e la sua missione è quella di dare spazio a nuove discussioni con te stesso, a nuove narrazioni con gli altri e alla serendipità (la mia parte preferita). Vi lascio con una citazione di Matthew McConaughey "Fatevi un favore. Qualunque sia la tua risposta, non scegliere nulla che metta in pericolo la tua anima". A questo aggiungerei: forse non hai trovato la tua anima perché non hai ancora esplorato abbastanza.