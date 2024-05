OpenAI ha un nuovo modello di ChatGPT con un assistente vocale aggiornato e gli utenti gratuiti avranno per la prima volta accesso a chatbot personalizzati.

OpenAI lancerà un nuovo modello che porterà la stessa intelligenza a tutti gli utenti, compresi quelli della versione gratuita di ChatGPT, oltre a un'interfaccia vocale che potrebbe rivaleggiare con Alexa di Amazon.

Nel suo cosiddetto "aggiornamento di primavera", OpenAI ha presentato il nuovo modello ChatGPT-4o nel suo primo evento live mainstream di lunedì.

Mira Murati, chief technology officer di OpenAI, ha dichiarato al pubblico che questo modello è molto più veloce del precedente ChatGPT-4 e che migliora testo, video e audio.

"È un enorme passo avanti per quanto riguarda la facilità d'uso", ha detto, dimostrando come sia in grado di tradurre istantaneamente il suo discorso in italiano.

Cos'altro può fare ChatGPT-4o?

In occasione dell'evento tanto pubblicizzato è stata presentata anche una modalità vocale in grado di leggere i movimenti del corpo, come ad esempio la respirazione pesante di un utente, e di generare una voce con diversi stili emotivi quando richiesto, come una voce robotica o cantilenante.

Risponde anche ai commenti in modo simile a quello umano, ad esempio quando è stato complimentato per essere "utile e sorprendente", ha risposto: "Oh, smettila, mi stai facendo arrossire".

"Parlare con un computer non mi è mai sembrato davvero naturale; ora lo è. Con l'aggiunta della personalizzazione (opzionale), dell'accesso alle informazioni, della capacità di intraprendere azioni per conto dell'utente e di molto altro ancora, vedo un futuro entusiasmante in cui saremo in grado di usare i computer per fare molto di più di quanto non sia mai stato fatto prima", ha dichiarato Sam Altman, CEO e co-fondatore di OpenAI, in un blog.

L'azienda ha dichiarato che, a differenza delle versioni precedenti, gli utenti possono interrompere il modello e questo può rispondere in tempo reale, riducendo il ritardo di 2-3 secondi.

ChatGPT è anche in grado di rilevare le emozioni guardando un volto attraverso la telecamera. Durante la demo, è stato mostrato un volto sorridente e l'IA ha chiesto: "Vuoi condividere il motivo delle tue buone vibrazioni?".

ChatGPT sta lanciando anche un'applicazione desktop con funzionalità vocali e di visione.

Disponibile per tutti e più veloce

Un altro grande aggiornamento è che il modello è stato portato all'interfaccia di programmazione dell'intelligenza artificiale (API), il che significa che gli sviluppatori possono iniziare a costruire il loro modello a un prezzo più basso del 50 per cento e due volte più velocemente.

ChatGPT-4o è inoltre disponibile in 50 lingue, coprendo il 97 per cento della popolazione mondiale.

Protezione dei dati ed etica?

All'evento OpenAI non ha detto se proteggerà i dati degli utenti. Nelle versioni precedenti, ChatGPT poteva utilizzare le conversazioni degli utenti per l'addestramento, a meno che l'utente non si opponesse.

L'IA generativa è finita sotto i riflettori per i pregiudizi e le allucinazioni dell'IA (risposte errate e fuorvianti). L'azienda non ha menzionato come o se migliorerà questo aspetto nel nuovo modello.

Attualmente OpenAI utilizza un metodo chiamato reinforcement learning from human feedback (RLHF), ovvero quando gli esseri umani verificano le distorsioni nelle risposte del chatbot.

Quando sarà disponibile?

OpenAI ha dichiarato che ChatGPT-4o sarà disponibile per gli utenti di ChatGPT nelle prossime settimane.