Di Associated Press

Con l'impennata delle temperature, i residenti di alcuni sobborghi ellenici stanno investendo i propri soldi per acquistare droni di segnalazione che fermino gli incendi prima che prendano piede

L'incubo si ripete ogni anno: un imponente muro di fiamme che divora foreste, terreni agricoli e abitazioni, costringendo animali e persone a fuggire per salvarsi.

PUBBLICITÀ

Con le estati calde e secche, la Grecia e i limitrofi Paesi dell'Europa meridionale subiscono ogni anno centinaia di incendi devastanti.

Solo la scorsa settimana, gli incendi hanno ucciso 21 persone in Grecia: il più letale del Paese, nel 2018, è costato più di 100 vite.

Gli esperti avvertono che il cambiamento climatico potrebbe estremizzare il clima, alimentando ulteriori focolai.

Quest'estate, un gruppo di residenti di un sobborgo della capitale ellenica ha fattivamente deciso di impedire che l'incubo raggiungesse le loro case.

In meno di una settimana, all'inizio di agosto, il gruppo iniziale di tre persone è cresciuto sino a diventare una comunità online di circa 320 persone e ha assoldato una società che utilizza droni a lungo raggio dotati di termocamere, come un sofisticato sistema di allarme precoce per individuare gli incendi prima che possano diffondersi.

Si tratta di un sistema collaudato: progettato e messo a punto con l'aiuto di Grigoris Konstantellos, pilota di aerei commerciali e sindaco dei sobborghi balneari di Vari, Voula e Vouliagmeni, a sud di Atene, i droni hanno iniziato ad operare l'anno scorso.

Grigoris Konstantellos, a commercial airline pilot and mayor in southern Athens shows on his cellphone the application of a drone warning system. Thanassis Stavrakis/AP

Il sistema sembrava la soluzione perfetta per i residenti dei sobborghi settentrionali di Kifissia, Ekali e Nea Erithrea: "Siamo tutti preoccupati, ansiosi - ha detto Melina Throuvala, psicologa e membro del gruppo - non vogliamo piangere vittime, né vedere il nostro ambiente e le nostre foreste bruciare o le nostre case minacciate".

Operati da piloti di droni con un addestramento avanzato per volare oltre la linea visiva e con l'autorizzazione delle autorità dell'aviazione civile, i droni forniscono immagini in diretta e rilevano i cambiamenti di temperatura, allertando gli operatori nelle prime fasi, prima che un incendio si diffonda.

Minuti cruciali

I droni funzionano 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con i piloti che lavorano in turni di sei ore.

"I primi minuti sono i più cruciali per un incendio", ha dichiarato Giorgos Dertilis, a capo dell'unità locale di Vigili del fuoco volontari.

Questi ultimi sono integrati nel sistema di protezione civile greco e lavorano a stretto contatto con i Vigili del fuoco professionisti.

PUBBLICITÀ

Non essendoci stazioni dei Vigili del fuoco nell'area di Kifissia, i volontari spesso riescono ad intervenire più rapidamente sugli incendi locali.

La compagnia di droni opera dal quartier generale dei Vigili del fuoco volontari, in modo da poter reagire immediatamente a qualsiasi segnale di incendio.

"L'innovazione del sistema - ha detto Emmanouil Angelakis, amministratore delegato della società che gestisce i droni - è che comprende personale specializzato, software, server e antenna satellitare in modo che i droni, giorno e notte, possano scansionare tutte le aree forestali con telecamere termiche e sensori e fornire immagini in diretta e le coordinate del luogo in cui si sviluppa un incendio".

L'idea del sistema è nata nel giugno 2022, dopo che un incendio sferzato dal vento si è abbattuto sul comune di Konstantellos.

"Ci siamo resi conto che ci mancava non solo la possibilità di inseguire l'incendio, ma anche di avere un'immagine in diretta dell'incendio, di dove si trovano i nostri mezzi e di dove si trova la minaccia", ha detto Konstantellos.

PUBBLICITÀ

I Vigili del fuoco utilizzano già i droni durante un incendio attivo, coprendo una piccola area: quello che serviva era vedere l'incendio nel momento in cui scoppiava e fermarlo sul nascere.

Contattando la società di droni, è nato il programma di prevenzione degli incendi: in un anno e mezzo di attività, il drone ha segnalato gli incendi per 12 volte.

A drone pilot points on a screen the live images from a long-range drone equipped with thermal imaging cameras and a sophisticated early warning system, in Athens. Thanassis Stavrakis/AP

Lo scorso sabato, poi, 270 fulmini hanno innescato sei incendi, a partire dalle 5.30 del mattino: i droni li hanno visti immediatamente ed in meno di 40 minuti sono stati spenti.

Per molti, ma non per tutti

I droni hanno un raggio d'azione di 15 km e sono dotati di altoparlanti e fari per mettere in guardia le persone che svolgono lavori all'aperto.

Il comune sta anche conducendo un programma pilota per prevenire gli annegamenti, grazie al quale i droni possono lanciare giubbotti di salvataggio ai bagnanti in difficoltà.

PUBBLICITÀ

Il comune paga 13.000-14.000 euro al mese per la copertura 24/7.

Il vicino comune di Kifissia, Dionysos, ha seguito l'iniziativa, con un'operazione finanziata privatamente che opera dal municipio.

I residenti delle aree meno abbienti sarebbero meno in grado di permettersi un finanziamento privato, ma altre autorità municipali e regionali sono interessate, ha detto Konstantellos, che ha sottolineato come il sistema possa essere utilizzato per coordinare le risposte ad altri eventi come inondazioni, terremoti o incidenti stradali.