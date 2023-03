Una maggiore esposizione a "sostanze chimiche per sempre" presenti nell'ambiente e molti prodotti di uso quotidiano possono aiutare a spiegare perché alcune donne stentano a rimanere incinte, suggerisce una nuova ricerca.

Lo studio ha rilevato che livelli più elevati di sostanze perfluoroalchiliche - note come PFAS - nel sangue delle aspiranti madri erano associati a possibilità inferiori fino al 40% di ottenere una gravidanza di successo.

I ricercatori della Icahn School of Medicine del Mount Sinai a New York, negli Stati Uniti, affermano che le donne che cercano di concepire dovrebbero quindi evitare prodotti noti per contenere PFAS, come pentole antiaderenti, popcorn per microonde o tessuti antimacchia.

"Il PFAS riduce la fertilità nelle donne e l'esposizione al PFAS dovrebbe essere ridotta nelle donne che stanno pianificando una gravidanza per facilitare loro il concepimento", ha detto a Euronews Next l'autore principale dello studio, Nathan Cohen.

Lui e i suoi colleghi hanno esaminato i campioni di sangue di 382 donne di età compresa tra 18 e 45 anni, che stavano cercando di rimanere incinte e sono state arruolate in uno studio a Singapore.

I campioni sono stati raccolti dalle donne tra il 2015 e il 2017 e le donne sono state seguite per almeno un anno.

I ricercatori hanno scoperto che una maggiore esposizione a PFAS specifici e comuni era associata a una minore probabilità di gravidanza e parto, non solo con ogni PFAS individualmente ma ancora di più se combinati.

Per le donne che sono rimaste incinte, maggiore è l'esposizione a una miscela di PFAS, maggiore è il tempo necessario per ottenere un test di gravidanza positivo.

Cosa sono i PFAS?

I PFAS sono una classe di prodotti chimici artificiali che sono stati utilizzati per decenni in una vasta gamma di industrie per rendere i prodotti resistenti al calore, all'acqua, al grasso e alle macchie.

Recentemente sono stati trovati anche in luoghi più inaspettati, come carta igienica e biancheria intima d'epoca.

A causa dei loro legami fluoro-carbonio molto forti, queste sostanze chimiche non si decompongono facilmente nell'ambiente e nei nostri corpi: invece, si accumulano per mesi o anni e ne sono state trovate tracce praticamente in ogni luogo della Terra, compresi gli orsi polari nell'Artico.

Precedenti ricerche hanno collegato i PFAS a una risposta più debole alla vaccinazione e a un aumento del rischio di alcuni tipi di cancro, in particolare ai reni e ai testicoli.

Il team del Mount Sinai ha notato che, mentre altri studi hanno dimostrato che i PFAS compromettono il funzionamento riproduttivo nei topi femmina, il loro è uno dei primi a mostrare il suo impatto sugli esseri umani.

Interruzione degli ormoni riproduttivi

I ricercatori sospettano che il modo in cui i PFAS influiscono sulla fertilità femminile sia causando il caos sugli ormoni riproduttivi: "Ma non avevamo dati disponibili sui livelli di ormone riproduttivo femminile, quindi non potevamo davvero confermarlo con i dati che avevamo", ha detto Cohen.

Un altro limite dello studio era che esaminava solo sette dei PFAS più diffusi - tra le migliaia esistenti - e che non disponeva di dati sull'esposizione degli aspiranti padri a queste sostanze chimiche.

Recenti ricerche hanno scoperto che l'esposizione delle donne al PFAS durante le prime fasi della gravidanza potrebbe portare i loro figli ad avere un numero e una qualità di sperma inferiori.

"I PFAS possono interrompere i nostri ormoni riproduttivi e sono stati collegati con l'insorgenza ritardata della pubertà e l'aumento dei rischi di endometriosi e sindrome dell'ovaio policistico in alcuni studi precedenti - ha affermato l'autore senior Dr Damaskini Valvi, Assistant Professor of Environmental Medicine and Public Health presso Icahn Mount Sinai - ciò che il nostro studio aggiunge è che i PFAS possono anche diminuire la fertilità nelle donne generalmente sane e stanno cercando di concepire".

Il contributo maggiore alle associazioni di PFAS è stato l'acido perfluorodecanoico (PFDA) - un prodotto di decomposizione di rivestimenti antimacchia e antigrasso su imballaggi alimentari, divani e tappeti - che era individualmente collegato alla ridotta fertilità.

Associazioni con infertilità sono state osservate anche per l'esposizione ad acido perfluoroottansolfonico (PFOS), acido perfluoroottanoico (PFOA) e acido perfluoroeptanoico (PFHpA).

I ricercatori, i cui risultati sono stati pubblicati su Science of the Total Environment, chiedono ora norme più severe che vietino l'uso di sostanze chimiche tossiche dai prodotti di uso quotidiano.

L'anno scorso, la US Environmental Protection Agency (EPA) ha scoperto che i PFAS potrebbero causare danni a livelli "molto inferiori a quanto precedentemente compreso" e che quasi nessun livello di esposizione era sicuro.

I PFAS non sono le uniche sostanze chimiche che si infiltrano nella nostra acqua e nei prodotti alimentari a essere sospettate di compromettere la fertilità: la ricerca ha anche collegato ftalati e bisfenoli, che si trovano in molti imballaggi, a un numero inferiore di spermatozoi.