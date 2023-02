La Turchia rimane aperta ai turisti nonostante il terremoto

La Turchia è uno dei Paesi più visitati al mondo: attrae turisti da tutto il pianeta grazie ai suoi siti storici e culturali. Il Paese sta attraversando un momento difficile a causa dei devastanti terremoti che hanno colpito il sud-est, ma sta cercando di fare in modo che il turismo non subisca battute d'arresto.

Il settore turistico ha un impatto rilevante sull'economia Paese. Un impatto che cresce anno dopo anno.Secondo gli ultimi dati del governo turco, nel 2022 la Turchia ha accolto più di 51 milioni di turisti, con un aumento del 71% rispetto al 2022. Questo si riflette sulle entrate: 46 miliardi di dollari, il 53% in più rispetto al 2021. Un nuovo record, che supera i 38,9 miliardi di dollari del 2019.

Sebbene il turismo non sia l'unico settore a sostenere l'economia turca, ha certamente un ruolo importante. Dopo il terremoto, i turisti hanno iniziato a chiedersi se fosse sicuro viaggiare in Turchia. Il Paese ha un'estensione di quasi 800.000 km² e le principali destinazioni turistiche sono situate al di fuori delle aree colpite dal sisma.

Istanbul, situata a 1.000 chilometri in auto dall'epicentro, non si è fermata. Solo lo scorso anno la città sullo stretto del Bosforo ha accolto circa 16 milioni di turisti stranieri. La maggior parte di coloro che avevano già prenotato un viaggio qui prima del terremoto, ha deciso di non cancellarlo.

Viaggiare in Turchia, purché ovviamente non nelle zone colpite dal sisma, è sicuro. Le principali compagnie aeree e gli aeroporti internazionali funzionano normalmente. "Non ci sono state cancellazioni, la gente continua a partire - dice Laurent Abitbol, Presidente di Havas Voyages e Selectour -. Non c'è nessun calo di prenotazioni. Ogni giorno centinaia di clienti che si registrano per visitare il Paese. È molto importante continuare a viaggiare in Turchia".