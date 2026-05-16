Un giudice istruttore francese indagherà sulla morte di Jamal Khashoggi nel 2018

In Francia sarà avviata un'indagine dopo la denuncia di diverse associazioni contro il principe ereditario saudita Mohammed ben Salman, accusato di essere il mandante dell'omicidio del giornalista dissidente.
In seguito a una denuncia presentata dalle associazioni Trial International e Reporters sans frontières (RSF) contro il principe ereditario saudita Mohammed ben Salmane, un giudice istruttore francese indagherà sulla scomparsa del giornalista saudita Jamal Khashoggi.
Il giornalista dissidente, che viveva negli Stati Uniti, è stato assassinato nel 2018 nel consolato saudita a Istanbul. Il suo corpo, smembrato, non è mai stato ritrovato. I servizi segreti statunitensi avevano attribuito la responsabilità diretta a Mohammed ben Salmane.
Nel luglio 2022, in occasione di una visita in Francia del principe ereditario saudita, le associazioni Trial International e Democracy for the Arab World Now (DAWN), l’organizzazione per cui lavorava Jamal Khashoggi, si erano rivolte alla giustizia. In seguito si era aggiunta una denuncia di RSF.
Ma il Parquet nazionale antiterrorismo (PNAT) si era opposto all’apertura di un’indagine in Francia, ritenendo che le associazioni non fossero legittimate a sporgere denuncia per questo tipo di crimini. Una decisione duramente criticata dall’avvocato di RSF, Emmanuel Daoud, che denuncia "una realpolitik in nome dei superiori interessi economici della Francia, per non irritare il potere saudita".
Le associazioni accusano Mohammed ben Salmane di complicità in torture e sparizione forzata da parte di un gruppo organizzato, rimproverandogli in particolare di avere "ordinato l’assassinio per asfissia" di Jamal Khashoggi da parte dei suoi subordinati.
Secondo la corte d’appello, "non si può escludere che questi atti possano essere qualificati come crimini contro l’umanità".
Il PNAT ha confermato che "un giudice istruttore del polo crimini contro l’umanità esaminerà ora la denuncia".
DAWN, che alla fine non può costituirsi parte civile, ha comunque salutato "una tappa importante verso la giustizia".
Dopo essere stata isolata dalla comunità internazionale, l’Arabia Saudita è nel frattempo tornata a occupare il suo posto sulla scena mondiale. Durante un incontro con Donald Trump alla Casa Bianca, alla fine del 2025, Mohammed ben Salmane ha parlato di "un enorme errore" a proposito di questo assassinio, senza però riconoscere il proprio coinvolgimento.