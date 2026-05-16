Google offre una nuova funzione per tutti coloro che vogliono rimanere aggiornati: D'ora in poi, è possibile specificare quale fornitore di notizie deve essere messo in risalto nelle query di ricerca. In questo modo è possibile rendere Euronews la propria fonte preferita.
"Aspetta, vado subito a cercare su Google" è una frase che è diventata parte della nostra vita quotidiana. Anche quando si tratta di ottenere informazioni. Se cercate su Google argomenti di attualità come "Trump-Iran", "Ucraina", "Salari in Europa" o "Balena Timmy", vi verranno mostrati titoli e articoli di diversi media.
Con la nuova opzione di personalizzazione di Google, sarete voi a decidere quale fonte di notizie apparirà per prima.
Per la prima volta, Google offre un'opzione di personalizzazione per le ricerche di notizie. In questo modo è possibile decidere da soli quali articoli vengono suggeriti per primi. Altri media e fonti saranno comunque visualizzati.
Con pochi clic, è possibile impostare Euronews come fonte preferita:
- Cliccate su questo link: Imposta Euronews come fonte preferita
- Accedere al proprio account Google
- Cercate "Euronews" e spuntate la casella
- È tutto! La selezione verrà applicata immediatamente.
È possibile modificare o annullare l'impostazione in qualsiasi momento nel proprio account Google.