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Come far apparire Euronews come fonte di notizie preferita su Google

Immagine simbolo
Immagine simbolo Diritti d'autore  canva
Diritti d'autore canva
Di Lena Roche & euronews
Pubblicato il
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Google offre una nuova funzione per tutti coloro che vogliono rimanere aggiornati: D'ora in poi, è possibile specificare quale fornitore di notizie deve essere messo in risalto nelle query di ricerca. In questo modo è possibile rendere Euronews la propria fonte preferita.

"Aspetta, vado subito a cercare su Google" è una frase che è diventata parte della nostra vita quotidiana. Anche quando si tratta di ottenere informazioni. Se cercate su Google argomenti di attualità come "Trump-Iran", "Ucraina", "Salari in Europa" o "Balena Timmy", vi verranno mostrati titoli e articoli di diversi media.

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Con la nuova opzione di personalizzazione di Google, sarete voi a decidere quale fonte di notizie apparirà per prima.

Per la prima volta, Google offre un'opzione di personalizzazione per le ricerche di notizie. In questo modo è possibile decidere da soli quali articoli vengono suggeriti per primi. Altri media e fonti saranno comunque visualizzati.

Con pochi clic, è possibile impostare Euronews come fonte preferita:

  1. Cliccate su questo link: Imposta Euronews come fonte preferita
  2. Accedere al proprio account Google
  3. Cercate "Euronews" e spuntate la casella
  4. È tutto! La selezione verrà applicata immediatamente.
Fermo immagine per la selezione delle fonti preferite
Fermo immagine per la selezione delle fonti preferite Euronews

È possibile modificare o annullare l'impostazione in qualsiasi momento nel proprio account Google.

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