Seggi aperti nei Paesi Bassi. I cittadini olandesi sono i primi chiamati al voto in questi quattro giorni di elezioni per eleggere il nuovo Parlamento europeo

Si sono aperti i seggi nei Paesi Bassi, dove iniziano i quattro giorni di voto per le elezioni parlamentari dell'Unione europea.

I cittadini olandesi sono i primi a recarsi ai seggi in tutta europa. Venerdì, 7 giugno, toccherà agli irlandesi, poi a tutto il resto dell'Unione. In alcuni casi sia sabato che domenica, come per l'Italia. In Portogallo e a Malta, però, lo scorso fine settimana hanno già votato migliaia di cittadini grazie al voto anticipato.

I cittadini olandesi sono chiamati a votare per 31 seggi disponibili dei 720 del Parlamento europeo. Le urne resteranno aperte fino alle 21, poi arriveranno i primi exit poll. Lo spoglio inizierà in serata, ma i risultati non saranno annunciati prima di domenica sera, al termine della maratona elettorale in tutta l'Ue.

Sono 400 milioni i cittadini che esprimeranno il loro voto alle elezioni, che si prevede porteranno a significativi guadagni per la destra dura.

Nei Paesi Bassi si vota sei mesi dopo che il Partito per la Libertà di estrema destra di Geert Wilders è diventato il più grande partito del Parlamento olandese.