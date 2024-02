Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

Il centro finanziario tedesco ha battuto la concorrenza di altri otto centri, mentre l'Unione europea apporta gli ultimi ritocchi alla riforma del denaro sporco.

Francoforte ha vinto la gara per ospitare la nuova prestigiosa autorità antiriciclaggio dell'Unione europea, l'Amla, il fulcro delle riforme che fanno seguito a una serie di scandali sul denaro sporco.

Il centro finanziario tedesco ha battuto la concorrenza di grandi città come Parigi, Madrid e Roma, in una procedura di voto di giovedì, 22 febbraio, che potrebbe creare un nuovo precedente per la futura sede delle agenzie dell'Ue.

"Negli ultimi anni abbiamo avuto così tanti campanelli d'allarme quando si è trattato di denaro sporco che è stato lavato attraverso la corrente del sistema finanziario", ha dichiarato ai giornalisti Mairead McGuinness, membro della Commissione europea. "Stasera rispondiamo a questi appelli".

La scelta della sede è l'ultimo elemento rimasto di una riforma dell'Ue che prevede limiti alle grandi transazioni in contanti e anche nuovi controlli di identità per gli agenti e gli sponsor del calcio.

Il provvedimento fa seguito allo scandalo che ha visto la Danske Bank dichiararsi colpevole di aver riciclato centinaia di miliardi di fondi sporchi russi attraverso la sua filiale di Tallinn e al crollo di istituti di credito come la maltese Pilatus e la lettone Ablv.

Perché le agenzie delle Ue hanno diverse sedi

Mentre le principali istituzioni europee, come la Commissione e il Parlamento, hanno sede a Bruxelles, Lussemburgo e Strasburgo, le agenzie, che si occupano di compiti più specialistici o analitici, sono sparse in tutto il blocco.

I Paesi sono generalmente favorevoli all'idea di distribuire la ricchezza dell'Ue e di avvicinare il processo decisionale al proprio Paese, ma gli organismi più lontani possono avere difficoltà ad attrarre personale.

L'ubicazione delle agenzie dell'Ue è stata storicamente decisa dagli Stati membri del blocco riuniti in sede di Consiglio dell'Ue ed è stata così combattuta che in un caso recente, quello dell'Agenzia europea per i medicinali, si è dovuto ricorrere al sorteggio.

La situazione è cambiata dopo che i giudici dell'Ue hanno stabilito che gli eurodeputati dovevano avere pari voce in capitolo, portando a un processo in cui sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno ottenuto 27 voti ciascuno.

Come è stato decisa la sede dell'Amla

Con nove candidati per l'Amla, i funzionari non erano affatto convinti che ci sarebbe stato un risultato chiaro, anche all'ultimo momento.

"Il processo è stato stabilito per trovare un vincitore, ma vedremo se il processo avrà successo", ha dichiarato martedì a Euronews Vincent Van Peteghem, il ministro delle Finanze belga che attualmente presiede il Consiglio.

In pratica, sembra che il Consiglio abbia ricucito l'accordo, facendo un caucus in modo da garantire virtualmente la vittoria di Francoforte.

Nella fase finale dello scrutinio segreto**, Francoforte ha ricevuto 28 voti, Madrid 16, Parigi 6 e Roma 4**, ha dichiarato ai giornalisti la legislatrice Eva Maria Poptcheva (Spagna/Renew Europe), che non sembra essere stata la scelta preferita dai deputati.

"La Germania non è stata la migliore in termini di quadro antiriciclaggio", ha dichiarato la Poptcheva, citando un criterio ritenuto importante per i legislatori, anche se ha accolto con favore le recenti riforme nazionali.

Il nuovo processo "non è un precedente legale", ma è "probabilmente uno di quelli che funzionano", ha detto Poptcheva, osservazioni che suggeriscono che il blocco potrebbe utilizzare un sistema simile per selezionare le future agenzie che si occupano di sanzioni o di abusi sessuali sui minori.

I sospetti di un accordo sottobanco

Non è chiaro quali siano stati gli accordi dietro le quinte per garantire il trionfo della Germania. L'Irlanda, che ha proposto Dublino come candidato, potrebbe consolarsi se il ministro delle Finanze Paschal Donohoe vincesse la sua presunta candidatura a capo del Fondo Monetario Internazionale, un ruolo tradizionalmente assegnato a un europeo. Le altre candidate erano Riga, Vilnius, Vienna e Bruxelles.

In pratica, la scelta di un grande centro finanziario potrebbe anche essere dovuta a considerazioni pratiche, dato che l'Amla è responsabile della supervisione diretta di quaranta delle banche più rischiose del blocco.

La decisione di Francoforte "darà alla nuova agenzia l'accesso immediato a un'eccezionale architettura finanziaria e di vigilanza", ha dichiarato in un comunicato Enrico Aresu, responsabile delle soluzioni di compliance per Germania, Austria e Svizzera di Moody's Analytics, e ha aggiunto: "Avere la Banca centrale europea nella stessa sede faciliterà la cooperazione e la comunicazione tra le autorità di vigilanza bancaria e antiriciclaggio".