Come conciliare il lavoro con una lunga malattia? "I know how" è un progetto pilota europeo che ha messo insieme pazienti, aziende e assistenti per sviluppare un metodo che guidi le persone a cui è stato diagnosticato un tumore e che desiderano tornare al lavoro. È il caso di Sandrine, direttrice di una filiale bancaria. "La malattia ti può far cadere in depressione molto rapidamente - dice Sandrine -. Ma quando si è circondati da un buon ambiente e si hanno datori di lavoro comprensivi e che ti accompagnano, si è più motivati a riprendersi e ad andare avanti".

Da due anni Sandrine è in cura per un tumore al seno in un ospedale di Lille, nel nord della Francia. Ritiene che il ritorno al lavoro sia essenziale per la sua guarigione. Insieme al suo oncologo partecipa al progetto, che mira ad aumentare del 15% il numero di pazienti con questo tipo di malattia che tornano al lavoro.

Tra i risultati dell'iniziativa c'è un opuscolo in formato cartaceo e digitale contenente 13 schede che indicano chi fa cosa, link utili e feedback dei pazienti. "Ci sono suggerimenti su come comunicare la malattia ai pazienti o su come dirlo a colleghi e datori di lavoro - dice Laurence Vanlemmens, oncologo del Centro Oscar Lambret -. Ci sono link utili: si può andare sul sito della previdenza sociale per vedere cos'è una visita di pre-reinserimento. L'obiettivo è quello di sostenere le persone e trovare ciò che è più adatto a loro".

Il budget totale del progetto è di 4 milioni di euro, di cui 2,4 provenienti dalla politica di coesione europea: il resto è fornito dai partner partecipanti, che comprendono Francia, Belgio, Paesi Bassi e Regno Unito, oltre a badanti, città, aziende e centinaia di pazienti volontari.

Sandrine è tornata al lavoro. Il suo datore di lavoro ha potuto usufruire della tabella di marcia sviluppata per le aziende. Il documento fornisce informazioni e consigli per conciliare le esigenze del datore di lavoro con quelle del dipendente. Il progetto comprende anche iniziative per la formazione. Le buone pratiche vengono condivise tra i diversi partner. "C'è ancora molto da fare in termini di legislazione, cultura e cambiamento di mentalità sul ritorno al lavoro e sull'importanza che ha il lavoro nella vita delle persone", dice Isabel Weemaes, responsabile del progetto.