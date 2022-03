Economia circolare, la speranza di un futuro più verde

Una cassetta degli attrezzi: questa è l'idea alla base di La Tournevie. Questo progetto di economia circolare fornisce strumenti ai cittadini come un modo per ridurre l'acquisto di nuovi e promuovere il riutilizzo e la riparazione.

Tutto si basa sulla fornitura di strumenti di alta qualità ai cittadini che in questo modo possono evitare di acquistare cose economiche ma di scarsa qualità che potrebbero non utilizzare mai più.

Olivier Beys, La Tournevie: In sostanza, la nostra idea, che esiste da molto tempo, è semplicemente quella di condividere gli strumenti e i costi con un gran numero di persone, in questo caso, quattro o cinquecento persone. E questo ci ha permesso di soddisfare le esigenze di tutti stimolando un'economia di riparazione e quelle aziende che producono strumenti di alta qualità piuttosto che stimolare quelle che creano scarsa qualità. Abbiamo voluto rendere questa idea accessibile a tutti e non solo a un piccolo gruppo di persone con molti soldi.

Il progetto è partito nel 2015 e oggi conta oltre 400 iscritti che pagano 40 euro all'anno per portare a casa gli strumenti tutte le volte che vogliono.

Aida Sanchez Alonso, Euronews: "Strumenti per lavorare con il legno, il metallo o anche la saldatura. Sono alcune delle cose che possono essere prese in prestito qui in questa libreria di strumenti di Bruxelles. È un esempio di economia circolare, come i negozi di abbigliamento di seconda mano. La Commissione cercherà di promuoverlo con il suo pacchetto sull'economia circolare che presenterà questa settimana".

Aiutare l'ambiente è uno dei vantaggi evidenti dell'economia circolare. Ma non l'unico. Per questo esperto dell'Ufficio europeo dell'ambiente stiamo entrando in un'era di incertezza e rischio e l'economia circolare può aiutare a evitare interruzioni.

Jean-Pierre Schweitzer, Policy Officer presso European Environmental Bureau: "Avere la possibilità di riparare e far durare più a lungo i prodotti che già possediamo è una questione importante per la resilienza perché se puoi accedere ai pezzi di ricambio localmente invece di doverli importare dall'altra parte del mondo, questo significa che su scala locale, dove hai più controllo sulla tua filiera, puoi essere più resiliente. Questo è sicuramente un altro vantaggio dell'economia circolare".

La Commissione europea sta ora lavorando su come implementare l'economia circolare nei settori tessile e delle costruzioni.