Lo abbiamo chiesto a Minna Epps, direttrice dell'Ocean team dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (Iucn)

Celebrato come un "risultato storico" e "una vittoria per l'oceano", il Trattato sull'alto mare è stato ratificato da Palau, Cile e Seychelles e richiede la ratifica di altri 57 Paesi prima di poter entrare in vigore. Il nome ufficiale dell'accordo è Trattato sulla biodiversità delle aree al di fuori della giurisdizione nazionale: stabilisce una governance condivisa su circa la metà della superficie terrestre e il 95% del volume dell'oceano.

L'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (Iucn) ha svolto un ruolo centrale in questo sforzo globale. La sua voce principale è Minna Epps, direttrice dell'Ocean Team dell'Iucn, che ha condiviso le sue intuizioni con "Ocean".

"L'intesa sul Trattato sulla biodiversità in alto mare ci dimostra che il multilateralismo esiste e funziona ancora - dice Epps -. Stiamo affrontando problemi globali e servono soluzioni globali. Il 64% dell'oceano è al di fuori delle giurisdizioni nazionali. Si tratta dell'alto mare. Non che prima non ci fossero delle leggi a riguardo, ma il quadro giuridico è molto frammentato. Ci sono diversi organismi che coprono parti diverse".

Cosa cambierà quando il trattato entrerà in vigore? "Una volta che questo trattato entrerà in vigore sarà in grado di istituire aree marine protette - dice Epps -. Potremo anche condurre valutazioni di impatto ambientale secondo standard globali. Il trattato si occupa anche dell'accesso e della condivisione dei benefici delle risorse genetiche marine. Il quarto elemento del trattato riguarda il rafforzamento delle capacità e il trasferimento della tecnologia marina".

La corsa alla ratifica è iniziata. "Credo che i Paesi sentano la pressione - dice Epps -. Ero presente quando il trattato è stato negoziato e ho sentito l'energia e l'ottimismo nella stanza. Penso che si colleghi anche ad altri accordi ambientali multilaterali. Abbiamo l'accordo di Kunming-Montreal, adottato nel dicembre 2022, quando più di 190 Paesi si sono riuniti e hanno detto: dobbiamo proteggere almeno il 30% della terra e anche il mare. Per arrivare a questo traguardo entro il 2030 abbiamo bisogno di un trattato sulla biodiversità in alto mare".