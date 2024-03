Il concorso Classic Piano International riunisce i pianisti più promettenti e talentuosi del mondo, ciascuno in lizza per una parte del montepremi complessivo che ammonta a 250 000 €. Scopriamo chi è il vincitore di questa avventura durata due anni, la cui finale si gioca a Dubai.

L'evento ha visto 70 virtuosi scelti da 14 competizioni preliminari nell'arco di due anni riunirsi per competere a Dubai presso l'hotel Jumeirah Zabeel Saray.

I membri della giuria provenienti da Austria, Francia, Germania e Italia si sono uniti ai colleghi provenienti da Cina, Stati Uniti, Regno Unito, Turchia, Sud Africa e Corea del Sud per giudicare i concorrenti in quattro fasi in base alla loro capacità tecnica, nonché al talento e allo stile.

Le ultime due fasi hanno messo alla prova anche l'adattabilità dei pianisti, che hanno eseguito un mix di brani classici e contemporanei.

Andrey Gugnin dai Paesi Bassi è stato annunciato come il vincitore dell'evento.

Riceverà 100 000 €, più una tournée di 10 date con un onorario di 50 000 €.

Il 36enne è salito sul palcodelloZabeel Theatre, impressionando i giudici con un'emozionante interpretazione del Concerto per pianoforte n. 3diRachmaninoff.

Il premio è l'ultimo di una lunga serie di successi per Andrey Gugnin, che questa stagione sarà il direttore artistico dell'OutWest Piano Fest.