Mais non ! Il francese è stato detronizzato: non è più l'accento più sexy del mondo. L'italiano è ora il più amato

Qual è l'accento che vi attrae di più? Amate la cadenza irlandese? Preferite l'inflessione spagnola? Oppure per voi è insuperabile l'inglese del re? Secondo la piattaforma di apprendimento linguistico Babbel, è ufficiale: il francese non è più l'accento più sexy del mondo.

Questa affermazione rappresenterà probabilmente una delusione per molti, soprattutto perché Babbel, nel 2017, aveva interrogato in proposito più di 15mila persone. E, all'epoca, quello transalpino era stato appunto giudicato l'accento più sexy. Ma allora, chi ha detronizzato la belle langue française?

Ebbene, a seimila persone provenienti da Regno Unito, Francia, Spagna, Italia e Germania, oltreché dagli Stati Uniti, è stato riproposto il quesito. Secondo i risultati, l'italiano è stato giudicato il "più sexy" e "più romantico" dal maggior numero di persone partecipanti: "Ci sono alcune caratteristiche dell'italiano che possono contribuire al fascino", ha spiegato Noël Wolf, insegnante di lingue di Babbel, al quotidiano britannico Daily Mail.

Perché l'italiano è l'accento più romantico

"L'innalzamento e l'abbassamento dell'intonazione nell'italiano parlato possono creare una qualità musicale, che alcune persone trovano affascinante e attraente", ha precisato. "Alcune caratteristiche fonetiche, come il rollio della 'r', possono essere distintive, il che per molti è apprezzabile".

L'inglese britannico è risultato essere invece il "più educato", mentre il tedesco si è aggiudicato il primo posto come lingua "più diretta". In questo caso si tratta di una conferma.

Il sondaggio ha esaminato anche l'atteggiamento nei confronti dei partnerche parlano lingue diverse. Secondo il sondaggio, oltre il 70% degli inglesi intervistati ha dichiarato che se il proprio partner avesse una lingua madre diversa dalla propria, l'apprendimento della stessa aiuterebbe a favorire un legame emotivo più forte tra loro.

Nel 2017, la linguista Patti Adank, docente di Percezione e produzione vocale presso lo University College di Londra, ha osservato che "gli anglofoni sono attratti dalla melodia di lingue come il francese o l'italiano". Altri linguisti e psicologi hanno spesso fatto riferimento alle associazioni sociali e culturali con gli accenti come fattore che pesa in questo tipo di indagini. Ma, comunque lo si voglia razionalizzare, i risultati sono arrivati e la Francia dovrà farsene una ragione.

