Di Euronews Agenzie: Reuters

Shaul Greenglick, che faceva parte dei cantanti che avrebbero potuto rappresentare Israele all'Eurovision Song Contest, è morto durante i combattimenti a Gaza.

Un riservista militare israeliano, Shaul Greenglick, 26 anni, è stato ucciso nella Striscia di Gaza. Il giovane stava partecipando a uno show televisivo il cui vincitore rappresenterà Israele all'Eurovision Song Contest.

Greenglick si è esibito a "Israel's Rising Star" il 3 dicembre, mentre era in licenza dalla sua mobilitazione nella guerra contro Hamas. Vestito in tenuta militare e con i gradi di tenente, ha cantato una ballata popolare ed è stato ammesso al turno successivo del processo di selezione.

Uno dei giudici, Keren Peles, ha detto a Greenglick sul palco: "Sono felice di vederti indossare un'uniforme, perché è rassicurante che qualcuno come te sia in uniforme. Sarei felice di vederti rappresentare Israele all'Eurovision".

"Ho immaginato quest'anno in modo diverso, come un anno di aspirazioni e di vita dei miei sogni", aveva scritto Greenglick in un post del 14 dicembre su Facebook. "Ora sto vivendo un vecchio sogno, quello di combattere per il mio Paese. Un sogno nuovo e diverso dovrà aspettare un po'".

L'edizione 2024 dell'Eurovision Song Contest si terrà a maggio a Malmo, in Svezia. Sono numerosi gli appelli a boicottare il concorso a causa della partecipazione di Israele.