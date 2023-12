Di Euronews

"Menus plaisirs, Les Troisgros" (Météore Films/Zipporah Films) è l'opera del regista statunitense Wiseman, presentata a Lione

Un film stellato, un racconto dietro le quinte della grande arte culinaria di una dinastia di chef: è l'opera presentata all'istituto Lumière di Lione dal regista statunitense Frederick Wiseman, forse il più grande documentarista vivente, con quasi 50 film all'attivo.

Wiseman è andato di persona a Lione, all'età di 93 anni, a introdurre il suo film "Menus plaisirs, Les Troisgros"(Météore Films/Zipporah Films): si tratta di un'opera di quattro ore che ci immerge nella vita quotidiana del ristorante Troigros, premiato con tre stelle Michelin.

Un atelier del gusto di fama mondiale non lontano da Lione, dietro il quale si cela una dinastia familiare di grandi chef.

L'arte culinaria al cinema

"Penso che i Troisgros, César e Michel, siano degli artisti, e quello che vedete è la loro arte, seppure effimera e consumata velocemente - dice Wiseman - Ma sono artisti in tutti i sensi, come lo sono i pittori o gli scrittori".

Senza commenti, né interviste, né musiche aggiuntive: lo storytelling di Wiseman è un flusso coerente e il regista ha filmato e montato il film da solo, come ha sempre amato fare

"Ogni aspetto delle riprese è stato per me un piacere - racconta il documentarista - Ho visto il loro lavoro, ed è stato anche difficile girare un film del genere perché si lavora dodici ore al giorno! I documentari sono una specie di sport, bisogna essere in buone condizioni fisiche".

"Menus plaisirs, Les Troisgros", un film stellato:l'opera ha ricevuto una standing ovation a Venezia e uscirà quest'inverno in Francia e nel resto d'Europa.