Capolavoro o falso? La seconda Monna Lisa in mostra a Torino

La cosiddetta "Monna Lisa di Isleworth" divide gli esperti del mondo dell'arte.

È un mistero divide gli esperti da decenni: la "Monna Lisa di Isleworth" è vera? La seconda versione della Gioconda di Leonardo Da Vinci raffigura anch'essa una donna, in una posizione simile a quella del quadro dell'artista toscano e si ritiene basata sulla nobildonna fiorentina Lisa del Giocondo, ma sembra più giovane (alcuni dicono più felice) di quella del Louvre di Parigi.

La cosiddetta "Monna Lisa di Isleworth" è considerata da alcuni una versione precedente della sua famosa cugina. Fu portata in Inghilterra nel 1778 e acquistata dalla famiglia Montacute. Il suo nome deriva dall'acquisto nel 1913 da parte del mercante d'arte Hugh Blaker, che aveva sede a Isleworth, nella zona ovest di Londra.

Alla morte di Blaker e dei suoi familiari, il dipinto fu venduto nel 1947 al collezionista americano Henry Pulitzer, che dedicò gran parte della sua vita a cercare di dimostrare che si trattava di un'opera di Da Vinci. Scrisse persino un libro sulla sua affermazione: "Where Is The Mona Lisa?".

Quando la compagna di Pulitzer, che aveva ereditato il dipinto, morì, questo fu acquistato da un gruppo di persone sconosciute, che lo conservarono in un caveau di una banca svizzera per 40 anni.

**Ora viene esposto in Italia: la Mona Lisa Foundation, con sede in Svizzera, lo espone nella galleria Promotrice delle Belle Arti di Torino, in una mostra intitolata "La prima Monna Lisa",**fino al 26 maggio 2024.

Claims are being made that the portrait was painted by Leonardo da Vinci AFP

"Abbiamo dimostrato al di là di ogni ragionevole dubbio che Leonardo ha dipinto due Monna Lisa e questa è l'unica candidata a essere la seconda", ha dichiarato Joël Feldman, segretario generale della Mona Lisa Foundation, parlando al quotidiano britannico The Times.

**La fondazione sostiene che la versione di Isleworth fu completata un decennio prima di quella del Louvre.**La mostra comprende esposizioni multimediali che catalogano decenni di ricerche della fondazione sulle origini del ritratto. Si tratta di "un'opportunità per presentare anche gli enormi passi avanti compiuti negli ultimi anni per consolidare l'attribuzione dell'opera a Leonardo", ha dichiarato Feldman in un comunicato.

La fondazione ha collaborato con scienziati come John Asmus, dell'Università della California di San Diego, che ha condotto test che suggeriscono fortemente che lo stesso artista ha dipinto i volti di entrambe le donne.

Tuttavia, alcuni non sono convinti. Il professor Martin Kemp, stimato esperto di storia dell'arte dell'Università di Oxford, sostiene che l'opera non sia del maestro rinascimentale. In un'intervista rilasciata ad Artnet News, Kemp ha dichiarato che la fondazione "tenta di promuovere nuovamente (il ritratto)", al fine di aumentare il valore del dipinto.

Kemp ha insistito sul fatto che "non c'è alcuna indicazione" che l'opera sia antecedente alla Monna Lisa e ha sottolineato che il ritratto è stato realizzato su tela, quando Leonardo era noto per dipingere solo su superfici di legno.