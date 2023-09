L'autunno televisivo: la guida di Euronews Cultura ai programmi imperdibili della stagione sul piccolo schermo

Con le giornate più corte che sono ormai in arrivo, cosa c'è di meglio di rientrare in casa e accendere la TV? L'autunno è sempre stata la stagione di lancio dei successi televisivi e, con l'inarrestabile crescita dello streaming, abbiamo ancora più scelta. Euronews Cultura è qui per aiutarvi a restringere le opzioni. Senza ulteriori indugi, ecco la nostra top ten delle serie da non perdere per la prossima stagione.

The Crown

Dove guardarla? Su Netflix

Data di uscita? Ancora sconosciuta

Partiamo da quella che tutti, sicuramente, stavamo aspettando: la saga reale si conclude con la sua ultima stagione, proprio mentre Re Carlo ne inaugura una nuova nella vita reale. La sesta serie vedrà la Regina Elisabetta II interpretata da Imelda Staunton. Le attrici precedenti, Claire Foy e Oliver Colman, torneranno in alcuni camei.

Un'immagine della serie TV The Crown Justin Downing/Netflix

Si dice che la serie inizierà con la morte della Principessa Diana (Elizabeth Debicki) e gli showrunner hanno insistito sul fatto che il tragico evento sarà trattato in modo rispettoso.

Con un'attenzione particolare alla "nuova generazione" di reali, non perdete di vista il giovane Principe William, che sarà interpretato sia da Rufus Kampa che da Ed McVey.

La ruota del tempo

Dove vederlo? Prime Video

Data di uscita? Venerdì 1 settembre (la prima serie è già disponibile)

Dopo il grande successo della prima serie, torna questo fantasy di enorme successo. Basato sui romanzi di Robert Jordan, il grande show segue Rosamund Pike nei panni di Moiraine, un potente membro di un'organizzazione magica, e il suo gruppo di giovani eroi potenzialmente in grado di salvare il mondo. In questa serie, continueranno la loro ricerca per realizzare la profezia e sconfiggere le forze del male.

Considerando che i libri ufficiali della serie sono 14, è improbabile che la storia si concluda in questa serie, ma vale comunque la pena di guardarla. Il viaggio è importante quanto la destinazione, giusto?

Welcome to Wrexham

Dove guardarlo? Disney+

Data di uscita? 13 settembre (la prima serie è già disponibile)

Rob McElhenney e Ryan Reynolds sono tornati per nuovi scherzi alla guida del terzo club di calcio professionistico più antico del mondo. Nel 2020, gli attori d'oltreoceano si sono uniti per acquistare i Red Dragons, un club gallese di negletti del calcio.

Un'immagine tratta da Welcome to Wrexham Oli Scarff/AFP via Getty Images

La telecamera li segue mentre lavorano per risollevare le sorti della squadra, pur riconoscendo che Rob e Ryan hanno pochissima esperienza nel mondo del calcio - e nel lavorare insieme.

L'azione si svolge nella città operaia di Wrexham, dove i tifosi sperano di portare verso la gloria i loro beniamini. È un compito arduo, ma Rob e Ryan continueranno a fare del loro meglio per raggiungere questo obiettivo, portando al contempo alla comunità gallese un po' di fama e di attenzione. Se l'improbabile tournée negli Stati Uniti di quest'estate è un esempio, il Wrexham è destinato a raggiungere nuove vette.

The Burning Girls

Dove vederlo? Paramount+

Data di uscita? Ottobre

Se vi piacciono i drammi di stampo noir, questo è uno di quelli da mettere in lista. Realizzata da Hans Rosenfeldt - la mente dietro il classico noir scandinavo "The Bridge" - la serie è basata sull'omonimo bestseller di CJ Tudor.

Un fotogramma tratto da The Burning Girls Buccaneer Media/Paramount+/Joss Barratt

Nella serie in sei parti, Samantha Morton assume il ruolo del reverendo Jack Brooks, una madre single in lutto. Lei e la figlia adolescente si trasferiscono in un piccolo villaggio in cerca di un nuovo inizio, ma non tutto è come sembra. La loro nuova casa nasconde orrori e misteri che risalgono a secoli fa. È l'aggiunta perfetta alla lista dei film da vedere per la stagione del terrore.

Tutta la luce che non vediamo

Dove guardarlo? Su Netflix

Data di uscita? 2 novembre

Se i drammi storici sono la vostra passione, non potete perdere l'ultimo progetto di Steven Knight. L'autore di successi inarrestabili come "Peaky Blinders" ha adattato il romanzo di Anthony Doerr, vincitore del premio Pulitzer, per questa serie di Netflix.

"Tutta la luce che non vediamo" sarà su Netflix Netflix

Ambientata nella Seconda Guerra Mondiale, Aria Mia Loberti assume il ruolo di Marie-Laure, un'adolescente francese non vedente nella Parigi occupata che deve affrontare la vita dopo l'invasione nazista.

Oltre a Mark Ruffalo e Hugh Laurie, il cast è completato da Louis Hofmann, che interpreta il tecnico radiofonico tedesco dal cuore gentile Werner Pfennig. Il dramma in quattro parti promette di essere fedele al popolarissimo libro da cui è tratto e probabilmente sarà un must di quest'anno.

Love & Death

Dove vederlo? ITVX (già uscito su HBO Max)

Data di uscita? 7 settembre

Sembra che Hollywood non ne abbia mai abbastanza di Candy Montgomery. L'anno scorso Jessica Biel ha interpretato la casalinga texana assassina nella serie Candy di Hulu e ora Elizabeth Olsen sta per assumere il ruolo. In un modo diverso dal suo ruolo in "WandaVision", il preferito della Marvel, la Olsen interpreta la Montgomery in questa serie dello scrittore statunitense David E Kelley.

Kelley è uno scrittore prolifico e questa serie di sette episodi sarà probabilmente altrettanto popolare. Uscito negli Stati Uniti in primavera, abbiamo dovuto aspettare un po' per averla in Europa ma, data la popolarità di Kelley, pensiamo che questa serie di true crime varrà la pena di aspettare.

Squid Game: La sfida

Dove guardarla? Su Netflix

Data di uscita? Novembre

È difficile credere che la serie sudcoreana di successo "Squid Game" sia uscita due anni fa. A dire il vero, stiamo ancora superando il trauma. A conferma del fatto che i produttori televisivi sono disposti a tentare qualsiasi cosa, Netflix vedrà 456 persone reali affrontare compiti a tema "Squid Game" per vincere l'incredibile somma di 4,56 milioni di dollari (circa 4,2 milioni di euro): il più grande premio mai concesso da un reality show.

Squid Game: La sfida sarà proposto a novembre da Netflix Netflix

Non preoccupatevi però, il vincitore potrà tenersi la somma, soprattutto perché, a differenza dello show originale, nessuno morirà. Le prime notizie suggeriscono che, anche se i compiti non faranno rischiare la pelle, saranno assolutamente impegnativi. Se le strategie spietate, le alleanze scellerate e i tradimenti sono la vostra passione, questo è lo show che fa per voi quest'autunno.

Wilderness

Dove guardarlo? Prime Video

Data di uscita? TBA

È uno dei thriller più attesi dell'anno, e per una buona ragione. Con Jenna Coleman e Oliver Jackson-Cohen, l'azione segue Olivia e Will Taylor, una coppia con un matrimonio apparentemente perfetto.

Nonostante le apparenze, qualcosa non va. Will ha avuto una relazione e Olivia ne è consapevole. Dopo che Will propone un viaggio in auto in alcuni parchi nazionali americani, la moglie inizia a pianificare la sua vendetta. Questo adattamento del bestseller di BE Jones vi terrà col fiato sospeso fino alla fine.

Loki

Dove vederlo? Disney+

Data di uscita? 6 ottobre (la prima serie è disponibile ora)

Loki tora per una seconda serie e i fan dei Marvel Studios ne gioiranno. L'azione riprenderà da dove si era interrotta la prima serie, seguendo il Loki che viaggia nel tempo di Tom Hiddleston e il suo amico Mobius (Owen Wilson) mentre si addentrano nel multiverso.

La locandina della serie Loki Disney+

La scorsa serie li ha visti alle prese con le conseguenze caotiche create da Sylvie, una delle varianti di Loki. Questa volta dovranno affrontare ancora più minacce, tra cui Kang il Conquistatore, interpretato da Jonathan Majors, e il timeslipper OB, interpretato dal premio Oscar Ke Huy Quan, al suo debutto nella Marvel.

Culprits

Dove vederlo? Disney+

Data di uscita? TBA

I drammi sulle rapine sono sempre avvincenti e questo non sembra fare eccezioneß.

Alcune immagini tratte da Culprits Disney+

Con protagonisti del calibro dell'inimitabile Gemma Arterton e di Eddie Izzard, questa commedia poliziesca in otto parti vede i membri di una banda di criminali d'élite eliminati uno ad uno da un ignoto serial killer.

Tra il divertimento e il gioco, saremo incoraggiati a indovinare chi sta uccidendo i membri della banda e perché. L'assassino potrebbe essere un traditore tra le loro fila o un nemico misterioso? Non vediamo l'ora di scoprirlo!