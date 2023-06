Padel, la nuova frontiera dello sport

Il padel è uno sport con racchette che si gioca sempre in doppio su un campo chiuso. È un incrocio tra il tennis e lo squash, dove la palla può rimbalzare su una parete di vetro o sulla rete metallica che circonda il campo. Una partita di padel si gioca solitamente all'aperto

Novak Djokovic ha stabilito un altro incredibile record nella storia del tennis. Il campione serbo ha trionfato all'Open di Francia, aggiudicandosi il 23esimo titolo in carriera.

Il tennis continua ad appassionare ma, c’è chi prevede che questo sport potrebbe presto essere eclissato in termini di popolarità dal padel. Un passatempo brillante e una vera e propria moda.

Il padel è uno sport con racchette che si gioca sempre in doppio su un campo chiuso. È un incrocio tra il tennis e lo squash, dove la palla può rimbalzare su una parete di vetro o sulla rete metallica che circonda il campo. Una partita di padel si gioca solitamente all'aperto.

Celebrità come David Beckham, Roger Federer, Rafael Nadal, Sylvain Wiltord e Neymar, sono diventate fan del padel. Persino Jurgen Klopp, l'allenatore del Liverpool Football Club, non ha resistito.

Ma come mai il padel piace così tanto? Euronews Culture ne ha parlato con Sandy Farquharson, fondatore di The Padel School, una rinomata piattaforma educativa all'avanguardia in questo sport.

Insieme a lui abbiamo creato una guida completa che comprende tutti gli aspetti essenziali del gioco.

Giocatore di padel AP Photo

Da dove nasce il padel?

E’ stato inventato in Messico nel 1969 da Enrique Corcuera, quando modificò il suo campo da squash per accogliere elementi del tennis su piattaforma. Negli anni '70, un amico spagnolo di Corcuera portò il padel in Spagna, dove oggi è considerato uno degli sport più popolari del paese. Tra gli altri paesi in cui il padel è un successo ci sono Messico, Argentina, Regno Unito e Stati Uniti.

Alfonso di Hohenlohe-Langenburg, un amico spagnolo di Corcuera, dopo aver provato a giocare a padel, non riuscì più a farne a meno. Fondò i primi due campi in un club di tennis a Marbella, in Spagna, nel 1974.

Il padel ha poi guadagnato popolarità in Spagna e in altri paesi di lingua spagnola tra cui Argentina e Uruguay. Negli ultimi dieci anni è diventato una moda in molti altri paesi europei, tra cui Svezia, Francia, Italia e, più recentemente, nel Regno Unito.

Padel AFP

Quali sono le regole del padel?

Lo sport segue in gran parte le regole del tennis tradizionale, con alcune notevoli differenze. Il diritto di servire per primo è deciso tramite sorteggio. Il servizio si effettua facendo rimbalzare la palla da terra e colpendola in diagonale nella casella di servizio sul lato dell'avversario.

La palla deve essere colpita quando si trova all'altezza della vita o al di sotto di essa.

Il punteggio nel padel segue quello del tennis: 15, 30, 40, game.

Abbigliamento e attrezzatura

Il padel è un gioco di agilità che richiede ai giocatori di muoversi rapidamente sul campo. Per questo è importante che i giocatori indossino un abbigliamento che permetta loro la massima libertà di movimento.

Le maglie leggere in tessuto traspirante sono molto apprezzate, in quanto mantengono i giocatori freschi nelle giornate di gioco più calde. Il padel è uno sport tipicamente all'aperto, in cui i giocatori sono esposti al calore del sole, quindi è importante mantenersi freschi durante il gioco.

Tra le donne, le magliette e le canottiere in tessuto traspirante sono popolari per lo stesso motivo.

Il Padel professionale

La Federazione Internazionale di Padel è l'organo di governo mondiale del padel e organizza il Campionato mondiale di questo sport. La federazione è stata fondata a Madrid, in Spagna, nel 1991 dall'Argentine Padel Association, dalla Spanish Padel Association e dalla Uruguayan Padel Association.

Il World Padel Tour è il massimo circuito professionistico di padel a livello internazionale. I migliori giocatori di tutto il mondo competono e puntano al primo posto in classifica. La spagnola Tamara Icardo, una delle migliori giocatrici di padel a livello mondiale, indossa il marchio Macron nelle sue partite di padel nei tornei 2022. Sebbene il padel sia uno sport praticato in tutto il mondo e organizzato dalle federazioni nazionali a livello nazionale, non è ancora uno sport olimpico.

Guardate il video per sapere tutto sul padel