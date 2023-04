Chico Buarque: da Lula il premio che Bolsonaro non voleva dargli

Di Euronews

Dal presidente Lula il riconoscimento che Bolsonaro si rifiutava di consegnargli. Dopo un'attesa di più di tre anni il popolare cantautore e scrittore Chico Buarque, noto per la sua opposizione all'ex presidente brasiliano, ha finalmente ricevuto il Camões, il più prestigioso premio letterario del Paese, che gli era stato assegnato nel 2019. Buarque aveva allora commentato il rifiuto di Bolsonaro di consegnarglielo come "un ulteriore riconoscimento". La tardiva riparazione è avvenuta nel corso di una cerimonia a cui ha partecipato, in occasione della visita di Lula in Portogallo, anche il presidente Marcelo Rebelo de Sousa.

Lula ha per l'occasione parlato di "risarcimento" e detto che la consegna del premio provi che "la democrazia ha finalmente vinto in Brasile". "Non possiamo dimenticare che la negazione delle arti è anche un segno del totalitarismo e delle dittature che censurarono lo stesso Chico in Brasile e in Portogallo", ha sottolineato in apertura del suo discorso. Nel rifiutare la firma del diploma che avrebbe permesso la consegna del premio a Buarque, Bolsonaro aveva commentato: "Perché, scade? Lo firmerò il 31 dicembre 2026″, giorno che avrebbe cioè coinciso con l'ultimo del suo mandato, se non fosse nel frattempo stato sconfitto da Lula.