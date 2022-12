Questa libreria, specializzata sul Medio Oriente, chiuderà i battenti a fine mese dopo ben 44 anni dall'apertura a Westbourne Grove, a Londra.

Alla 'Al Saqi Books' si dice di incarnare la libertà di pensiero e di espressione, nonché la diversità culturale.

Ma dopo due anni di coronavirus eora la crisi energetica, è costretta ad ammainare bandiera.

"Era come una famiglia - dice Salwa Gaspard, co-fondatrice di Al Saqi Books - perché come libanesi, in fuga dal Libano, non avevamo una famiglia a Londra e questa era la nostra.

Tutti i dipendenti erano come una famiglia, alcuni dei clienti lo sono diventati: era come una casa lontano da casa, stiamo perdendo tutto questo ora".

Il nome della libreria in lingua araba significa "venditore di acqua": i clienti dicono che il negozio è un punto di riferimento ben noto nella zona e sono scioccati nel vederlo andar via.

Ciononostante, la casa editrice indipendente Saqi Books continuerà il proprio lavoro.