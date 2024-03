Nessuno dei passeggeri è sopravvissuto. A causare con tutta probabilità l'incidente è stato l'incendio di uno dei motori durante il decollo da una base aerea nella regione di Ivanovo

Un aereo da trasporto militare russo con 15 persone a bordo è precipitato mentre decollava da una base aerea nella regione a est di Mosca di Ivanovo, ha dichiarato il ministero della Difesa.

L'aereo Il-76 è precipitato con otto membri dell'equipaggio e sette passeggeri a bordo: non ci sono sopravvissuti. Secondo fonti ufficiali, non ci sono invece stati danni a terra.

Il ministero della Difesa ha dichiarato in un comunicato che l'incendio di uno dei motori durante il decollo è stato la probabile causa dell'incidente e che una squadra di investigatori si è recata a Ivanovo per condurre un'indagine.

Una serie di video pubblicati sui social media, non ancora verificati dai media internazionali ma ripresi dalla testata locale Ivanovo Novesti e altri giornali russi, mostrano il momento in cui l'aereo, un motore in fiamme, perde progressivamente quota.