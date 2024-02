Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

Il sostegno all'Ucraina rimane alto in tutta l'Unione europea, ma gli autori dello studio affermano che i politici dovrebbero concentrarsi sulla definizione di una pace accettabile

PUBBLICITÀ

Secondo un sondaggio condotto in tutta l'Ue solo un europeo su dieci crede che l'Ucraina possa sconfiggere la Russia. Il sondaggio, commissionato dal centro di ricerca European Council on Foreign Relations (Ecfr) e condotto in 12 Paesi dell'Ue, tra cui l'Italia, ha rilevato che il pessimismo sull'esito della guerra è alimentato dalla fallita controffensiva dell'Ucraina, da un potenziale cambiamento della politica statunitense e dalla possibilità che Donald Trump torni alla Casa Bianca.

Il rapporto - intitolato "Guerre ed elezioni: Come i leader europei possono mantenere il sostegno pubblico per l'Ucraina" - ha rilevato che il 20% ha previsto una vittoria russa. I risultati giungono alla vigilia del secondo anniversario dell'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte della Russia, cominciata il 24 febbraio 2022.

Sebbene il sostegno a Kiev tra gli europei rimanga alto, una qualche forma di "accordo di compromesso" è vista dagli intervistati come la soluzione più probabile alla guerra. Ciò segna un cambiamento nel sentimento europeo: l'anno scorso, infatti, la maggioranza degli europei sosteneva che l'Ucraina dovesse riconquistare tutto il territorio perduto.

Gli autori del rapporto sostengono che, sulla base di questi risultati, i politici dell'Ue dovrebbero adottare un approccio più "realistico", incentrato sulla definizione delle modalità di raggiungimento della pace.

"Per poter continuare a sostenere l'Ucraina i leader dell'Ue dovranno cambiare il modo in cui parlano della guerra", ha dichiarato al Guardian Mark Leonard, coautore del sondaggio. "La maggior parte degli europei vuole disperatamente impedire una vittoria russa, ma non crede che Kiev possa vincere militarmente".

Di fronte a un'opinione pubblica sempre più scettica, Leonard ha spiegato che le argomentazioni a favore di maggiori aiuti dovrebbero concentrarsi su come "potrebbero portare a una pace sostenibile e negoziata che favorisca Kiev, piuttosto che a una vittoria di Putin".

Alcuni esperti sostengono che un accordo di pace che preveda la cessione di alcuni territori ucraini potrebbe rafforzare il Cremlino, portando forse a nuovi conflitti in futuro. Altri ritengono che la fine dello spargimento di sangue debba essere la priorità.

Il sondaggio è stato condotto a gennaio. Nel frattempo Mosca ha ottenuto una vittoria strategica e simbolica nella regione orientale di Donetsk, dopo che le forze ucraine sono state costrette a ritirarsi da Adiivka nel fine settimana.

Il sostegno ad un accordo tra Kiev e Mosca è più forte in Ungheria (64%), Grecia (59%) e Italia (52%), mentre il sostegno alla riconquista dei territori da parte dell'Ucraina è più forte in Svezia (50%), Portogallo (48%) e Polonia (47%).