La Germania propone uno scudo atomico europeo per la deterrenza

Di Euronews

Per il ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, l'Europa dovrà dotarsi di un sistema di deterrenza nucleare, così da non rimanere indifesa di fronte al ricatto di Stati autoritari dotati di arsenali strategici

PUBBLICITÀ

Christian Lindner, ministro delle Finanze tedesco, ha suggerito che il Regno Unito e la Francia potrebbero svolgere un ruolo più ampio nello scudo nucleare europeo se Donald Trump vincesse le elezioni presidenziali di quest'anno. Un'idea che rappresenterebbe una svolta importante nella strategia di difesa del continente.

In un articolo per il quotidiano "Frankfurter Allgemeine Zeitung" Lindner, leader del Partito Liberale Democratico, ha scritto che la trasformazione dell'ordine di sicurezza globale significa che le due potenze nucleari del continente potrebbero avere un ruolo molto più importante da svolgere se fossero pronte a farsi avanti.

"Le forze nucleari strategiche di Francia e Gran Bretagna stanno già dando un contributo alla sicurezza della nostra alleanza", ha scritto Lindner. "Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha fatto diverse offerte di cooperazione. Dovremmo intendere le recenti dichiarazioni di Donald Trump come un invito a ripensare ulteriormente questo elemento della sicurezza europea sotto l'ombrello della Nato".

L'argomentazione di Lindner arriva subito dopo le dichiarazioni di Trump, che durante un comizio in South Carolina, ha annunciato che in caso di rielezione abbandonerà i Paesi della Nato che non raggiungono la soglia minima di spesa per la difesa dell'Alleanza.

Il Regno Unito e la Francia hanno entrambi mantenuto deterrenti nucleari per decenni, anche se con approcci diversi al loro dispiegamento e utilizzo. Il sistema Trident del Regno Unito, ad esempio, si basa esclusivamente sui sottomarini, con almeno uno dei quattro sottomarini armati di energia nucleare della Marina Militare sempre pronto a intervenire.

I missili a lungo raggio che il sottomarino trasporta possono essere lanciati solo su ordine del Primo ministro. La Francia, nel frattempo, mantiene un deterrente sottomarino e aereo, la cosiddetta "Force de Dissuasion". Si ritiene che il suo arsenale di testate nucleari sia il terzo più grande al mondo, ma secondo l'Associazione per il controllo delle armi, il protocollo di lancio del Paese è stato deliberatamente rallentato e potrebbe richiedere anche diversi giorni.

Una nuova dottrina tedesca

L'avvento della guerra in Ucraina ha stimolato un importante cambiamento nella mentalità tedesca in materia di difesa, a partire da uno sforzo più deciso del previsto per fornire all'esercito ucraino munizioni e hardware militare. Il passaggio a una nuova dottrina di sicurezza è un tema sottolineato da Lindner nel suo articolo.

La svolta nella politica di sicurezza tedesca dura ormai da due anni", ha scritto Lindner, "e diventa sempre più chiaro che l'era successiva alla fine del conflitto Est-Ovest, che ha posto le basi per la sicurezza, la stabilità e la prosperità della Germania con le sue decisioni in materia di politica di sicurezza, è irrimediabilmente finita. Una cosa deve essere chiara per noi: non c'è modo di tornare indietro alla politica sulla sicurezza degli ultimi 30 anni".

Il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius Daniel Loeb/(c) Copyright 2023, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

Il ministro della Difesa, Boris Pistorius, ha già chiesto che l'esercito tedesco rompa con decenni di dottrina militare e passi dall'essere una forza difensiva, pronta a contribuire al mantenimento della pace, a una pronta alla guerra.

Pistorius ha anche avvertito che la Russia potrebbe attaccare almeno un Paese della Nato entro i prossimi cinque anni, in linea con uno "scenario di esercitazione" tedesco trapelato che delinea uno scenario per una guerra russa totale in Europa nei prossimi due anni. Il piano prevede cosa accadrebbe se la Russia ammassasse truppe in Bielorussia per un attacco a uno o più Stati baltici, costringendo la Nato a dispiegare fino a 300.000 forze dei suoi membri in Europa orientale entro l'inizio del 2025.