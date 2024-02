Di Euronews

Una sonda privata è in viaggio dagli Usa alla Luna, dopo il fallimento di un tentativo simile il mese scorso. La Nasa fa esperimenti in vista di una possibile missione con astronauti entro il 2030

Un'azienda privata statunitense, Intuitive Machines, ha lanciato giovedì un lander destinato alla Luna, in collaborazione con la Nasa, dopo un analogo tentativo fallito il mese scorso da parte di un altro produttore privato.

ll lancio è avvenuto nella notte dal Kennedy Space Center, in Florida, a bordo del razzo lunare Falcon, anch'esso un mezzo privato della SpaceX di Elon Musk.

L'agenzia spaziale e aeronautica degli Stati Uniti (Nasa) ha sponsorizzato il lancio della sonda lunare, per effettuare degli esprimenti a bordo, in vista di una nuova missione di astronauti a cinquant'anni dalla fine del programma Apollo.

Solo cinque Paesi - Usa, Russia, Cina, India e Giappone - sono andati finora sulla Luna ma nessuna azienda privata è mai riuscita in una missione di questo tipo.

La sonda di Intuitive Machines atterrerà sul Polo sud della Luna

"Ci sono state molte notti insonni per prepararsi a questo" ha detto il cofondatore e amministratore delegato di Intuitive Machines, Steve Altemus.

L'azienda di Houston mira a far atterrare il suo lander a sei zampe, alto 4,3 metri, a soli 300 chilometri dal polo sud della Luna. In questa regione potenzialmente ricca di acqua ghiacciata la Nasa intende far atterrare gli astronauti entro la fine di questo decennio.

Il mese scorso l'invio della sonda commerciale Peregrine, prodotta dalla Astrobotic Technology, è fallito poco dopo il lancio a causa della rottura del serbatoio del carburante del razzo.