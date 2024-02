Di Borjan Jovanovski e Maria Michela D'Alessandro

Il reportage di Euronews da Budua, in Montenegro, dove vive una cospicua comunità di russi e ucraini insieme per la pace

A Budua, comune del Montenegro, nella Dalmazia meridionale sulla costa adriatica, ogni domenica la Chiesa della Santissima Trinità ospita fedeli ucraini e russi, insieme per chiedere la fine del conflitto in Ucraina.

In Montenegro, su circa 600mila abitanti, quasi centomila sono ucraini e russi. Il loro numero, secondo le stime preliminari del censimento dello scorso anno, è aumentato notevolmente dall'inizio della guerra in Ucraina. La cultura ortodossa e il clima mediterraneo hanno reso il Montenegro una scelta sia per i russi che per gli ucraini che qui vivono in pace nonostante le ostilità. I risultati finali del censimento potrebbero confermare i dati sul Montenegro di essere il Paese con il maggior numero di migranti pro capite provenienti da Russia e Ucraina.

Il reportage di Euronews tra la comunità religiosa di Budua, dove la convivenza tra russi e ucraini va ben oltre la guerra.