L'inverno in Qatar offre le condizioni climatiche ideali per trascorrere più tempo all'aperto e Qatar 365 ha selezionato alcune attrazioni adatte a turisti e non, da un festival che celebra il patrimonio culturale locale alle attività per famiglie in un parco a tema a un festival di mongolfiere.

In questo episodio, Qatar 365 esplora le attività che Doha offre per trascorrere il tempo all'aperto nei mesi più freddi.

I qatarioti sono molto orgogliosi delle loro tradizioni e del loro patrimonio marino. Ogni occasione è buona per celebrarlo. Le classiche imbarcazioni che molto prima della scoperta del petrolio e del gas naturale erano utilizzate per la pesca delle perle e per il commercio marittimo a lunga distanza sono conosciute localmente come dhow. Queste barche sono state esposte in occasione del festival annuale del Katara Cultural Village. Aadel Haleem ha navigato tra gli stand, celebrando la storia marittima del Qatar.

La penisola del Qatar ha ampliato la sua offerta di svaghi e intrattenimento, un vantaggio per i visitatori internazionali. Laila Humairah è stata invitata a partecipare a un tour speciale del Lusail Winter Wonderland per scoprire le emozionanti attività e attrazioni per famiglie di questo parco a tema.

Ma in Qatar l'eccitazione invernale sale addirittura alle stelle. Sfruttando al massimo le perfette condizioni meteorologiche, il Qatar Balloon Festival offre un colorato spettacolo di mongolfiere, alcune dai disegni decisamente stravaganti, provenienti da tutto il mondo. Un evento divenuto ormai imperdibile per la gente del posto e per i turisti.