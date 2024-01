Di Euronews

Un forte gesto simbolico per il nuovo governo di Parigi per mostrare appoggio all'Ucraina. Séejourné ha incontrato l'omologo Kuleba e ha garantito il supporto della Francia a Kiev

PUBBLICITÀ

Il nuovo ministro degli Esteri francese Stéphane Séjourné è stato a Kiev questo sabato per incontrare l'omologo ucraino Dmytro Kuleba. Un gesto per mostrare il sostegno del nuovo governo di Parigi all'Ucraina.

“L’Ucraina è e rimarrà la priorità della Francia”, ha dichiarato Stéphane Séjourné in conferenza stampa. “In Ucraina è in gioco la difesa dei principi fondamentali del diritto internazionale”., ha aggiunto il neoministro che ha poi ribadito che l'impegno della Francia è di sostenere l'Ucraina "per tutto il tempo necessario", ma non ha annunciato nuove consegne di armi.

Séjourné: "Mosca spera che gli avversari si stanchino"

"La Russia spera che l'Ucraina e i suoi sostenitori si stanchino prima di lei. Noi non ci indeboliremo. Questo è il messaggio che mando qui agli ucraini. La nostra determinazione è intatta", ha sottolineato Stéphane Séjourné. Pubblicando una foto su X, il ministro ha poi scritto che "è forte" l'emozione di trovarmsi in Piazza Indipendenza a Kiev. "Qui il popolo ucraino ha dato il sangue per rivendicare la propria sovranità e le proprie radici europee. I nostri destini sono legati e noi siamo al suo fianco", ha scritto Séjourné.

Gli obiettivi della Francia per l'Ucraina

La Francia si è allontanata dalla sua politica iniziale post-invasione di fornire all’Ucraina sistemi d’arma completi dalle proprie scorte**. Parigi ora sostiene uno sforzo più sostenibile per aiutare i propri produttori di armi** – sia in patria che in Ucraina – ad aumentare la produzione in modo da poter soddisfare le esigenze di armi a lungo termine.