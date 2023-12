Michael Owen Baker/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

allagamenti per onda anomala in California - Diritti d'autore Michael Owen Baker/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Di Euronews

Un'onda anomala ha provocato ingenti danni in Califorina. Le autorità parlano di almeno otto feriti. L'allerta non è ancora rientrata, installate barriere per proteggere le città sulla costa