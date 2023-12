Esplosione in una fabbrica di nichel in Indonesia: morti e feriti

Di Euronews

Una grave esplosione in una fabbrica di nichel di proprietà cinese in Indonesia ha provocato la morte di 13 persone e ne ha ferite oltre quaranta. Nel Paese cresce la preoccupazione per le morti bianche

Un'esplosione in un impianto di nichel di proprietà cinese sull'isola indonesiana di Sulawesi ha ucciso 13 lavoratori e ne ha feriti decine. Lo ha riferito la polizia e un funzionario dell'azienda. Si è trattato dell'ultimo di una serie di incidenti mortali in impianti di fusione del nichel in Indonesia che fanno parte dell'ambizioso programma di sviluppo transnazionale cinese noto come "Via della seta". Il nichel è un componente chiave nella produzione globale di batterie per veicoli elettrici.

Morti tredici operai a causa di un esplosione

Almeno quattro operai cinesi e nove indonesiani sono morti quando la fornace è esplosa mentre la stavano riparando, ha dichiarato il capo della polizia del Sulawesi centrale Agus Nugroho. Avvenuta nella PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel, una filiale della PT Indonesia Morowali Industrial Park, nota come PT IMIP, nel quartiere Bahodopi della reggenza di Morowal. L'esplosioneè stata così potente da demolire la fornace e danneggiare parti delle pareti laterali dell'edificio, ha dichiarato Nugroho, aggiungendo che circa 46 lavoratori sono rimasti feriti, tra cui quattro cittadini cinesi, alcuni in condizioni critiche. Le autorità stanno lavorando per determinare se la negligenza dell'azienda abbia causato le morti, ha detto Nugroho.

L'azienda si scusa per quanto avvenuto

"Ci scusiamo sinceramente per l'accaduto e stiamo lavorando a stretto contatto con le autorità per indagare sulle cause dell'incidente", ha dichiarato il portavoce dell'azienda Deddy Kurniawan. I soccorritori hanno spento l'incendio ed evacuato i lavoratori dopo un'operazione di quasi quattro ore.

Tre incidenti mortali da inzio anno negli impianti di nichel in Indonesia

Un'indagine preliminare ha rivelato la presenza di liquidi esplosivi sul fondo del forno che hanno innescato un incendio e una successiva esplosione nelle vicine bombole di ossigeno. Si tratta del terzo incidente mortale di quest'anno in impianti di fusione di nichel di proprietà cinese nella provincia di Sulawesi centrale, che possiede le maggiori riserve di nichel dell'Indonesia.

Due operatori di dumper sono rimasti uccisi quando sono stati inghiottiti da un muro di materiale nero simile a fango in seguito al crollo di un sito di smaltimento di rifiuti di nichel in aprile.

A gennaio, due lavoratori, tra cui un cittadino cinese, sono rimasti uccisi in scontri che hanno coinvolto lavoratori e guardie di sicurezza in una joint venture tra Indonesia e Cina nella reggenza di North Morowali.

Preoccupazioni per la salute e la sicurezza

L'anno scorso, un camion caricatore ha investito e ucciso un operaio cinese mentre riparava una strada nell'area mineraria della PT IMIP e un uomo indonesiano è morto bruciato a causa dell'esplosione di un forno nella fabbrica dell'azienda.

Quasi la metà delle azioni della PT IMIP è di proprietà di una holding cinese, mentre il resto è di proprietà di due società indonesiane. Ha iniziato le operazioni di smelter nel 2013 e ora è la più grande area industriale basata sul nichel in Indonesia.

A marzo, tre lavoratori cinesi hanno presentato un reclamo alla Commissione nazionale indonesiana per i diritti umani, sostenendo che la loro salute si sta deteriorando a causa dell'esposizione a polveri e fumi mentre lavorano sette giorni a settimana senza pause alla PT IMIP. Hanno aggiunto che i lavoratori non dispongono di attrezzature di sicurezza adeguate.

I dati raccolti dal Mining Advocacy Network, un organo di controllo indonesiano, hanno mostrato che almeno 22 lavoratori provenienti dalla Cina e dall'Indonesia sono morti negli impianti di fusione del nichel nella provincia di Sulawesi centrale dal 2019, compresi due cittadini cinesi che si sono suicidati.